Этот драгоценный металл дешевле кофе: обратите внимание, сейчас он дорожает каждый день
- Серебро подорожало на 2,3% за сессию, достигнув 48,92 доллара за унцию, приближаясь к историческому максимуму.
- Закупочная стоимость серебра самой высокой пробы у НБУ, по состоянию на 8 октября, составляет 63,93 гривны за грамм.
Серебро ощутимо выросло в цене с начала года. Более того, оно продолжает дорожать.
Как выросла цена на серебро?
По состоянию на 8 октября, серебро подорожало на 2,3% за сессию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Максимум сегодня составил – 48,92 доллара за унцию. Для понимания, максимальное историческое значение – 49,51 доллара за унцию.
Увеличилась и закупочная стоимость, которую устанавливает НБУ. 8 октября она такова:
- серебро наивысшей пробы (банковский металл) сегодня имеет цену за грамм – 63,93 гривны.
- а вот этот металл, который не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов, стоит – 60,73 гривны за грамм.
Какая проба у банковского металла?
Банковский металл имеет самую высокую пробу, то есть – 999,9. Именно его считают самым чистым и лишенным разного рода примесей. Реализовывают банковский металл в виде монет и слитков.
Как меняются цены на драгоценные металлы?
По данным Reuters, спотовая цена на серебро 6 октября выросла на 1%. Максимальное значение составило 48,46 доллара за унцию.
8 октября золото достигло нового исторического максимума. Оно выросло в цене более чем на 53% с начала года. Сегодня 1 унция максимально стоила – 4 032,46 доллара.
Обратите внимание! Дорожают и другие металлы. В частности, платина выросла в цене на 3,1%, достигнув 1 668,28 доллара за унцию. Палладий, свою очередь, подорожал на 6,5%, теперь он стоит – 1 425,05 доллара за унцию.