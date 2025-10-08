Как выросла цена на серебро?

По состоянию на 8 октября, серебро подорожало на 2,3% за сессию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Максимум сегодня составил – 48,92 доллара за унцию. Для понимания, максимальное историческое значение – 49,51 доллара за унцию.

Увеличилась и закупочная стоимость, которую устанавливает НБУ. 8 октября она такова:

серебро наивысшей пробы (банковский металл) сегодня имеет цену за грамм – 63,93 гривны.

а вот этот металл, который не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов, стоит – 60,73 гривны за грамм.

Какая проба у банковского металла? Банковский металл имеет самую высокую пробу, то есть – 999,9. Именно его считают самым чистым и лишенным разного рода примесей. Реализовывают банковский металл в виде монет и слитков.

Как меняются цены на драгоценные металлы?

По данным Reuters, спотовая цена на серебро 6 октября выросла на 1%. Максимальное значение составило 48,46 доллара за унцию.

8 октября золото достигло нового исторического максимума. Оно выросло в цене более чем на 53% с начала года. Сегодня 1 унция максимально стоила – 4 032,46 доллара.

Обратите внимание! Дорожают и другие металлы. В частности, платина выросла в цене на 3,1%, достигнув 1 668,28 доллара за унцию. Палладий, свою очередь, подорожал на 6,5%, теперь он стоит – 1 425,05 доллара за унцию.