Срібло відчутно зросло в ціні з початку року. Щобільше, воно продовжує дорожчати.

Як зросла ціна на срібло?

Станом на 8 жовтня, срібло подорожчало на 2,3% за сесію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Максимум сьогодні склав – 48,92 долара за унцію. Для розуміння, максимальне історичне значення – 49,51 долара за унцію.

Збільшилась і закупівельна вартість, яку встановлює НБУ. 8 жовтня вона така:

срібло найвищої проби (банківський метал) сьогодні має ціну за грам – 63,93 гривні.

а от цей метал, який не відповідає вимогам, відносно якості банківських металів, коштує – 60,73 гривні за грам.

Яка проба у банківського металу? Банківський метал має найвищу пробу, тобто – 999,9. Саме його вважають найчистішим і позбавленим різного роду домішок. Реалізовують банківський метал у вигляді монет та злитків.

Як змінюються ціни на дорогоцінні метали?

За даними Reuters, спотова ціна на срібло 6 жовтня зросла на 1%. Максимальне значення склало 48,46 долара за унцію.

8 жовтня золото сягнуло нового історичного максимуму. Воно зросло в ціні на понад 53% з початку року. Сьогодні 1 унція максимально коштувала – 4 032,46 долара.

Зверніть увагу! Дорожчають і інші метали. Зокрема, платина зросла в ціні на 3,1%, сягнувши 1 668,28 долара за унцію. Паладій, своєю чергою, подорожчав на 6,5%, тепер він коштує – 1 425,05 долара за унцію.