Такого еще не было: цена на серебро превысила 100 долларов

Стоимость серебра достигла рекордного уровня. Этот металл превысил 100 долларов за унцию во время сегодняшней сессии. Сейчас он несколько подешевел.

Как изменилась цена на серебро сегодня?

Росту стоимости серебра способствовал сильный спрос. Также значительную роль в подорожании металла сыграл высокий импульс, который возник из-за значительных объемов покупок, сообщает Reuters.

Скачок цены на серебро до отметки 100 долларов за унцию происходит на фоне того, что инвесторы вкладывают средства в безопасные активы на фоне геополитических потрясений, а также на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США,

– отмечает издание.

Обратите внимание! В этом году ожидается снижение ставки ФРС дважды.

Заметим, что с момента избрания Трампа на второй срок, цена на серебро выросла более чем на 200%. Такому увеличению способствовали эти факторы:

проблемы с увеличением масштабов переработки этого металла;

а также – постоянным дефицитом такого металла на рынке.

По состоянию на сейчас, стоимость серебра несколько возросла. Она сейчас составляет – 99,67 доллара за унцию, сообщает Bloomberg.



Какая цена унции серебра сейчас / Скриншот Bloomberg

Что происходило с ценой серебра в течение января 2026 года?