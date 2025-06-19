Цены на платину побили 10-летний рекорд

Цены на платину продолжают уверенный рост на фоне повышенного спроса. Стоимость драгоценного металла достигла самого высокого уровня более чем за десятилетие.

Сколько стоит платина

Спотовая цена на платину поднялась более чем на 2%, достигнув 1350,17 доллара за унцию – максимум с сентября 2014 года. Рост цен обусловлен резким увеличением спроса и ожиданиями дефицита на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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О наличии краткосрочного дефицита свидетельствует тот факт, что цена металла с немедленной доставкой превышает стоимость фьючерсных контрактов.

Почему возник дефицит платины

Платина движется к рекордному квартальному росту на фоне признаков высокого спроса в Китае и активного интереса со стороны инвесторов. Это усиливает опасения относительно возможного дефицита этого металла на рынке.

Однако не все аналитики уверены в продолжительности ралли: в Goldman Sachs Group ожидают, что цены могут снизиться до диапазона 800–1150 долларов за унцию.

Важно! Последняя зафиксированная цена платины составляет 1341,65 доллара за унцию - рост на 1,5% и четвертый подряд день повышения.