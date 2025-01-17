Цена нефти Urals на рынке

Нефть Urals в пятницу, 17 января, демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Investing.com. Для сравнения цены на эталонные бренды нефти – Brent и WTI – растут в цене из-за новых санкций США против России, которые направлены на нефтяной сектор.

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На данный момент самый известный сорт российской нефти – Urals – торгуется на уровне 76,20 доллара за баррель. Сырье за сегодня подешевело на 1,41%. Цена российской нефти на рынке существенно превышает ценовой потолок, который в конце 2022 года.

Напомним, что Украина и ряд стран ЕС призывают снизить ценовой потолок для российской нефти, которую установили на уровне 60 долларов за баррель. С соответствующим призывом к Европейской комиссии обратились Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания и Швеция. Тогда как группа Макфола-Ермака предлагает снизить ценовой потолок для российской нефти до 30 долларов за баррель.