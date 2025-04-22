Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

На рынке нефти зафиксировали резкие изменения. На рынок нефти влияют некоторые решения инвесторов, а также факторы, связанные с перспективами экономики.

Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 22 апреля, эталонные бренды нефти вернулись к росту. Напомним, что на предыдущей торговой сессии нефть зафиксировала существенный обвал, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы воспользовались обвалом предыдущего дня, чтобы закрыть короткие позиции. При этом беспокойство относительно экономических препятствий в виде тарифов и монетарной политики США остаются фактором влияния.

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Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent подорожала на 36 центов или на 0,5%. Бренд нефти торгуется рынке с ценой на уровне 66,62 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 65 центов или на 1%. Цена американской нефти достигла 63,73 доллара за баррель. Напомним, что за прошедшую неделю цены на нефть выросли на 5%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: