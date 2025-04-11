США могут уничтожить экспорт нефти одной из стран Ближнего Востока: реакция рынка
- Цены на нефть выросли из-за заявления США о возможном прекращении экспорта нефти из Ирана.
- Нефть Brent подорожала на 1,74%, а WTI - на 1,88%, с актуальными ценами 64,88 и 61,61 доллара за баррель соответственно.
Цены на нефть снова растут. Сейчас на рынок влияют важные заявления США относительно страны с одними из крупнейших запасов нефти в мире.
Мировые цены на нефть на сегодня
В пятницу, 11 апреля, цены на нефть резко выросли. Эталонные бренды нефти подорожали более чем на 1%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Рынок нефти реагирует ростом на новости о настроениях властей США по Ирану. В Вашингтоне заявили, что могут свести на нет экспорт нефти из Ирана. Это может быть частью плана США по переговорам с Ираном по ядерной программе.
Напомним, что Иран входит в первую пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире. Кроме того, Иран является частью ОПЕК.
Сколько стоит нефть сегодня
Нефть Brent подорожала на 1,10 доллара или на 1,74%. Сорт нефти торгуется на уровне 64,43 доллара за один баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 1,13 доллара или на 1,88%. Стоимость американской нефти выросла до 61,20 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 64,88 доллара за баррель (+2,45%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 61,61 доллара за баррель (+2,56%).