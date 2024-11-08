Россия теряет доходы от экспорта нефти: что происходит

Доходы России от экспорта нефти снижаются. Это не является следствием санкционной политики Запада.

Потери России на рынке нефти

В сентябре 2024 года в России в очередной раз зафиксировали снижение доходов от экспорта нефти. Этот показатель снизился до 14,7 миллиарда долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Russian Oil Tracker от KSE Institute.

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Интересно, что объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из России в сентябре вырос, однако это не помогло компенсировать потерю доходов.

Главная причина снижения экспортных доходов – это падение мировых цен на нефть, а не усиление санкций Запада. Дело в том, что несмотря на ужесточение санкций против теневого флота, Россия продолжает активно использовать его для экспорта нефти в обход ограничений.

К теме! Самая известная марка российской нефти Urals FOB Приморск и Новороссийск снизилась на 6,9 доллара и 6,5 доллара за баррель соответственно до 62 долларов за баррель. При этом скидка к Brent наоборот выросла и составила примерно 11 долларов за баррель.

За последние три месяца нефть Brent подешевела на 5,65%, а за начала года – на 2,47%. Аналогичную динамку демонстрировала и американская нефть WTI. Эта марка нефти потеряла в цене за три месяца 7,07%, согласно данным MarketWatсh.