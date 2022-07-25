Нефть обесценивается 4 дня подряд: какие факторы влияют на стоимость черного золота

На рынке нефти четвертый день фиксируют отрицательную динамику. Почему стоимость черного золота падает и что вообще происходит в этом секторе – читайте дальше.

На сегодняшний день одним из важных факторов влияния на динамику цен на нефть является решение Федеральной резервной системы США. Дело в том, что рынок реагирует на опасения по поводу вероятного поднятия американским центробанком ключевой ставки, которое может ослабить спрос на топливо.

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Нефть дешевеет 4 дня подряд

Стоимость нефти марки Brent упала в цене на 1,2% до 102,01 доллара за баррель. Речь идет о сентябрьских фьючерсах. Что касается цены контрактов на эталонную американскую нефть WTI с аналогичным сроком поставки, то она упала на 1,4%, до 93,37 доллара за баррель. Исполнительный директор компании Emori Fund Management Inc. объяснил такую динамику на рынке нефти следующим образом:

Цены на нефть находятся под давлением из-за роста опасений по поводу агрессивного поднятия ставок Федеральным резервом США замедлит глобальную экономику и сократит спрос на топливо.

Он также добавил, что слабое экономическое обновление Китая также влияет на настроения рынка. На момент создания этого материала, стоимость выше упомянутых марок нефти колеблется на уровнях, согласно Bloomberg:

Brent – 103,34 доллара за баррель;

– за баррель; WTI – 94,58 доллара за баррель.

На рынке нефти в последние недели фиксировали определенную волатильность, поскольку трейдеры пытались урегулировать будущее поднятие базовых процентных ставок, которое может ограничить экономическую активность и сократить рост спроса на топливо, вместе с ограниченным предложением на рынке из-за сбоев с торговлей нефти из россии в связи с санкциями Запада из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Интересно, что из-за этого немало стран обратили внимание на Африку в контексте импорта нефти и газа. Эта динамика способствует возрождению энергетических проектов на континенте, которые эксперты оценивают вдолларов.

В Федеральной резервной системе США сообщили, что сейчас речь идет о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Следующее заседание центробанка запланировано на 26 – 27 июля 2022 года.

Основатель Vanda Insights считает, что несмотря на колебания цен на рынке, давление на нефть снова снизится. В то время как заседание американского центробанка станет очередным напоминанием о трудностях в экономике, информирует Bloomberg.

Китай, ЕС и рынок нефти

Кроме того, во втором квартале 2022 года Китай, вторая экономика мира после США, едва не зафиксировал экономический спад. Рост ВВП с апреля по июнь составило только 0,4% в годовом расчете. Одни из ключевых факторов воздействия:

новая волна карантинных ограничений в стране (официальный Пекин отдает предпочтение так называемой "нулевой терпимости" к вирусу);

слабый сектор недвижимости;

ограниченные настроения потребителей.

Еще одна важная новость – на прошлой неделе в ЕС решили не запрещать российским компаниям, имеющим статус государственных, продавать нефть третьим странам в рамках корректировки санкционной политики против государства-агрессоры. Эти действия согласованы в блоке для ограничения рисков энергетической безопасности на глобальном уровне.

Однако глава российского нацбанка Эльвира Набиуллина в конце прошлой недели сообщила, что официальная москва не будет сотрудничать со странами, решившими ввести ценовой потолок на их нефть. В частности,

В целом цены на нефть за год выросли 25%, несмотря на то, что фьючерсы потеряли большую часть наблюдаемого прироста после вторжения россии в Украину в конце февраля. В то время как российская агрессия побудила многих потребителей отказаться от ОПЕК+, и это привело к тому, что Саудовская Аравия и Ирак перенаправили больше нефти в Европу, пишет Bloomberg.

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