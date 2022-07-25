На сьогодні одним із важливих факторів впливу на динаміку цін на нафту є рішення Федеральної резервної системи США. Річ у тому, що ринок реагує на побоювання щодо ймовірного підняття американським центробанком ключової ставки, яке може послабити попит на пальне.

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Нафта дешевшає 4 дні поспіль

Вартість нафти марки Brent впала в ціні на 1,2% до 102,01 доларів за барель. Йдеться про вересневі ф'ючерси. Щодо ціни контрактів на еталонну американську нафту WTI з аналогічним терміном постачання, то вона впала на 1,4%, до 93,37 доларів за барель. Виконавчий директор компанії Emori Fund Management Inc. пояснив таку динаміку на ринку нафти наступним чином:

Ціни на нафту перебувають під тиском через зростання побоювань щодо агресивного підняття ставок Федеральним резервом США сповільнить глобальну економіку та скоротить попит на пальне.

Він також додав, що слабке економічне відновлення Китаю також впливає на настрої ринку. На момент створення цього матеріалу, вартість вище згаданих марок нафти коливається на рівнях, згідно з Bloomberg:

Brent – 103,34 долара за барель;

– за барель; WTI – 94,58 долара за барель.

На ринку нафти протягом останніх тижнів фіксували певну волатильність, оскільки трейдери намагалися урегулювати майбутнє підняття базових процентних ставок, яке може обмежити економічну активність та скоротити зростання попиту на пальне, разом з обмеженою пропозицією на ринку через збої із торгівлею нафти з росії у зв'язку з санкціями Заходу через повномасштабне вторгнення в Україну.

Довідка! Цікаво, що через це чимало країн звернули увагу на Африку у контексті імпорту нафти та газу. Ця динаміка сприяє відродженню енергетичних проєктів на континенті, які експерти оцінюють у 100 мільярдів доларів.

У Федеральній резервній системі США повідомили, що наразі йдеться про підвищення ставки на 75 базисних пунктів. Наступне засідання центробанку заплановане на 26 – 27 липня 2022 року.

Засновниця Vanda Insights вважає, що попри коливання цін на ринку, тиск на нафту знову знизиться. Тоді як засідання американського центробанку стане черговим нагадуванням про труднощі в економіці, інформує Bloomberg.

Китай, ЄС та ринок нафти

Крім того, у другому кварталі 2022 року Китай, який є другою економікою світу після США, ледь не зафіксував економічний спад. Зростання ВВП з квітня до червня склало лише 0,4% у річному розрахунку. Одні із ключових факторів впливу:

нова хвиля карантинних обмежень в країні (офіційний Пекін надає перевагу так званій "нульовій терпимості" до вірусу);

до вірусу); слабкий сектор нерухомості;

обмеженні настрої споживачів.

Ще одна важлива новина – минулого тижня у ЄС вирішили не забороняти російським компаніям, які мають статус державних, продавати нафту третім країнам у рамках коригування санкційної політики проти держави-агресорки. Ці дії узгодженні у блоці задля обмеження ризиків для енергетичної безпеки на глобальному рівні.

Важливо! Проте глава російського нацбанку Ельвіра Набіулліна наприкінці минулого тижня повідомила, що офіційна Москва не буде співпрацювати з країнами, які вирішили ввести цінову стелю на їхню нафту. Зокрема, цю ідею активно просувають США.

Загалом ціни на нафту за рік зросли на 25%, попри те, що ф'ючерси втратили більшу частину приросту, який спостерігають після вторгнення росії в Україну наприкінці лютого. Тоді як російська агресія спонукала багатьох споживачів відмовитися від ОПЕК+, і це призвело до того, що Саудівська Аравія та Ірак перенаправили більше нафти до Європи, пише Bloomberg.

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