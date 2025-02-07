Такое мнение высказал в эфире 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он добавил, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не заинтересована в снижении цены на нефть. К тому же американская добыча нефти сейчас находится на историческом максимуме, поэтому существенно ускориться США не могут.

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"Себестоимость американской нефти выше. То есть если цена на нефть будет падать, первыми с рынка начнут выходить именно американские компании. Россияне останутся, а американцы – нет", – отметил Сергей Фурса.

Санкции и контроль

Он добавил, что единственный путь для Трампа – это физическое недопущение россиян на рынок, чтобы произошло замещение определенных объемов российской нефти на нефть от ОПЕК и американских производителей.

Если они и в дальнейшем будут усиливать санкционное воздействие на теневой флот, это будет иметь эффект. Это происходит уже сейчас: последние санкции Джо Байдена были достаточно мощными, когда он ударил именно по теневому флоту,

– отметил Фурса.

Фурса подчеркнул, что россияне массово скупали металлолом, который угрожает экологии. Авария в Черном море возле Анапы заставила другие страны тщательнее контролировать российские танкеры. Поэтому Дания, например, объявила, что будет тщательнее их проверять.

"Это приводит к определенному уменьшению и поставок российской нефти в Индию и Китай. Частично эти объемы замещаются арабской нефтью. Пока это не радикальное изменение, но есть тенденция к снижению поставок российской нефти", – пояснил Фурса.

Сергей Фурса добавил, что санкции Байдена формально еще не вступили в полную силу. Они начнут действовать в феврале. Танкеры, которые на момент их введения уже были в море, отгружают нефть без проблем, но наблюдается замедление поставок.

Есть ли у России деньги на войну в 2025 году

Ресурсы России постепенно уменьшаются. Это демонстрируют замедление продвижения на фронте, уменьшение запасов оружия, сокращение человеческих ресурсов, а также экономические показатели.

Россияне долго рассказывали сказку о "потемкинской деревне" российской экономики. В прошлом году им все верили: западная пресса активно поддерживала мнение, что Россия может воевать бесконечно и что у нее бесконечные ресурсы. Но сейчас в это перестали верить. Теперь процесс обратный – западные СМИ уже склонны считать, что российская экономика вот-вот развалится. Истина где-то посередине,

– отметил Фурса.

Он добавил, что модель военной экономики, когда Россия тратит все накопленные за десятилетия деньги, печатает новые и "сжигает" их на войну, перестает работать. Один из побочных эффектов такой политики – инфляция.

"Она сильно разогналась, и Центробанк РФ вынужден поднимать учетную ставку, что "душит" невоенный сектор экономики. Мы уже видим это по некоторым обрывкам информации – ведь власти засекретили почти все экономические данные. Но даже частичная статистика показывает, что по итогам 2024 года большинство секторов российской экономики демонстрируют существенное падение", – добавил Фурса.

Он подытожил, что рынок строительства уже испытывает деструктивные последствия высокой учетной ставки. Российская экономика переходит в режим стагфляции.

В начале года эти процессы еще больше ускорились, хотя ожидалось, что они замедлятся. В российской экономике сейчас происходят очень деструктивные процессы. Это не означает, что она мгновенно развалится, но ресурсы постепенно сокращаются,

– пояснил Фурса.

Он добавил, что санкции могут ускорить ослабление российской экономики.