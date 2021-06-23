Директора Royal Dutch Shell Plc и TotalEnergies SE вместе с банками и торговцами прогнозируют, что цена черного золота может вырасти до 100 долларов за баррель. Однако, они предупредили, что все еще остается вероятность, что нестабильные рынки снова снизят стоимость нефти.

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Эксперты прогнозируют рост цен на нефть

Генеральный директор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс считает, что "низкие" инвестиции усилят ограниченность спроса и предложения на рынке, ведь мировая экономика начала возрождаться. По его словам, с ростом предложения, ситуация на рынке сбалансируется. В краткосрочной перспективе цена может стремительно пойти вверх.

Многонациональная торговая компания Trafigura Group заявила, что стоимость черного золота взлетит до 100 долларов за баррель в течение следующего года. Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. также разделяют это мнение. В 2021 году нефть WTI подорожала более чем на 50%, поскольку масштабная вакцинация увеличивает мобильность и спрос. Цена нефти марки Brent выросла на 46% и превысил 75 долларов за баррель, что является самым высоким показателем примерно с 2019 года.

Цена нефти может взлететь до 100 долларов за баррель / Фото Unsplash

Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по рынке нефти. Цена сырья упала до отрицательных значений. Этот сектор пережил один из самых бурных периодов в истории. Однако, сейчас экономики передовых стран мира быстро восстанавливаются, дороги в США и Европе вновь перезагружены, авиасфера тоже набирает обороты. Несмотря на то, что цены могут пойти вверх, энергетический переход свидетельствует о том, что потребление нефти может выйти на плато и, наконец, сократится.

Министр энергетики Катара Саад бин Шерида Аль-Каабе заявил, что недостаток капиталовложений в нефтегазовые проекты стал причиною энергетического сдвига. По его мнению, это может стать импульсом для очередного скачка цены черного золота.

Существует "реальный шанс" достичь 100 долларов за баррель, но в ближайшие годы мы снова имеем шансы увидеть низкие цены. Мы привыкли к нестабильности,

– подметил глава TotalEnergies Патрик Пуян.