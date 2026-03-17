Эта нефть стала самой дорогой в мире: все из-за Ближнего Востока

Стоимость сырой нефти на Ближнем Востоке снова выросла. Она достигла исторических максимумов. Такая ситуация, в частности, является следствием конфликта, который продолжается в регионе.

Что происходит с ценами на нефть сейчас?

Нефть подорожала даже несмотря на падение уровня экспорта, сообщает Reuters.

Рост цен на эталоны, используемых для определения цены на миллионы баррелей ближневосточной сырой нефти, направляющейся в Азию, приводит к росту расходов для азиатских нефтеперерабатывающих заводов, заставляя их искать альтернативы или еще больше сокращать производство в ближайшие месяцы,

– указывает издание.

Как показали данные S&P Global Platts, в понедельник стоимость нефти с загрузкой в мае выросла до:

в Дубае она оценивалась в рекордные 153,25 доллара за баррель;

это превысило установленный ранее исторический максимум фьючерсов на нефть Brent, он составлял – 147,50 доллара за баррель.

Важно! Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году.

Фактически, премия Дубая к свопам составляла – 56,01 доллара за баррель. Для понимания, это почти треть стоимости сырой нефти.

Фьючерсы на оманскую сырую нефть достигли рекордной отметки – 147,79 доллара за баррель. Из-за этого, премия к дубайским свопам установилась на уровне 50,57 доллара за баррель.

Спотовые премии на сырую нефть из Америки и Африки выросли, поскольку азиатские НПЗ борются за поставки. Два трейдера заявили, что премии за бразильскую спотовую нефть марки Brent, поставляемую на рынке ICE, достигли рекордных 12 – 15 долларов за баррель, тогда как премии за западноафриканскую нефть, поставляемую с апреля на условиях франко-борт, выросли примерно на 1 доллар за баррель,

– сообщает издание.

Сколько стоят эталонные марки сейчас?

Как сообщает Trading Economics, цены на нефть 17 марта, в зависимости от марки следующие:

Нефть марки Brent стоит – 103,60 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 96,76 доллара за баррель.

Российская Urals – 93,86 доллара за баррель.

