Цена нефти стремительно растет: новые последствия решения Трампа

Стоимость нефти растет. Подорожание происходит, в частности, на фоне решения США продлить паузу в атаках на энергетические станции Ирана. В то же время инвесторы остаются осторожными в своих прогнозах относительно дальнейшего изменения цен на нефть.

Почему растет цена на нефть?

Сейчас инвесторы осторожно относятся к ситуации на Ближнем Востоке. Ведь там явные сразу несколько тенденций, сообщает Reuters.

Для понимания, цены на нефть с начала войны на Ближнем Востоке изменились так:

стоимость нефти марки Brent выросла на 53%;

WTI – увеличилась на 45%.

Хотя Трамп продлил срок, установленный Ираном для повторного открытия Ормузского пролива или уничтожения его энергетической инфраструктуры, США также направили тысячи военных на Ближний Восток, и Трамп взвешивает, использовать ли наземные силы для захвата стратегического нефтяного узла Ирана,

– указывает издание.

Заметим, что сейчас рынок оценивает вероятность подорожания нефти. Например, если произойдет эскалация конфликта, она может вырасти до 200 долларов за баррель. Такое подорожание ожидается, если война продлится до июня, сообщает Bloomberg.

На эскалацию может указывать и то, что Иран отверг требования США. Речь идет о 15-пунктном предложении, которое внесло американское правительство.

Как изменилась цена нефти 27 марта 2026 года?

Цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сегодня расценки изменились так:

Нефть марки Brent имеет цену – 110,92 доллара за баррель.

имеет цену – 110,92 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 98,25 доллара за баррель.

– 98,25 доллара за баррель. Российская Urals – 105,91 доллара за баррель

Какие еще факторы влияют на нефтяной рынок?