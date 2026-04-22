Цены на нефть летят вверх из-за атаки на суда в Ормузе

Цена нефти растет вверх. Частично это компенсация за предыдущее резкое снижение стоимости сырья. Сейчас цены подскочили из-за атаки на суда в Ормузе.

Какие события в Ормузе повлияли на рост цены нефти?

Стало известно об обстреле по меньшей мере 3 контейнеровозов в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана захватили два судна за то, что они назвали нарушениями морского законодательства, и перевели их к иранским берегам,

– указывает издание.

К тому же прогресса в мирных переговорах между Ираном и США нет. Сейчас ситуация такова:

Трамп объявил, что продолжит режим прекращения огня с Ираном на неопределенный срок (это заявление прозвучало за несколько часов до окончания перемирия);

в то же время ни иранские, ни американские представители не появились на мирных переговорах в Пакистане.

Важно! Фактически, заявление Трампа было односторонним. На тот момент, не было известно согласны ли с ним Иран и Израиль.

Какие цены на нефть 22 апреля 2026 года?

Как указывает издание Trading Economics, цена нефти сегодня изменилась так:

Нефть марки Brent стоит – 99,13 доллара за баррель.

стоит – 99,13 доллара за баррель. Американская нефть WTI имеет цену – 90,03 доллара за баррель.

имеет цену – 90,03 доллара за баррель. Российская Urals – 98,84 доллара за баррель.

Какие факторы влияют на рынок нефти сейчас?