Цены на нефть летят вверх из-за атаки на суда в Ормузе
- Цены на нефть подскочили из-за атаки на по меньшей мере 3 контейнеровоза в Ормузском проливе.
Цена нефти растет вверх. Частично это компенсация за предыдущее резкое снижение стоимости сырья. Сейчас цены подскочили из-за атаки на суда в Ормузе.
Какие события в Ормузе повлияли на рост цены нефти?
Стало известно об обстреле по меньшей мере 3 контейнеровозов в Ормузском проливе, сообщает Reuters.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана захватили два судна за то, что они назвали нарушениями морского законодательства, и перевели их к иранским берегам,
– указывает издание.
К тому же прогресса в мирных переговорах между Ираном и США нет. Сейчас ситуация такова:
- Трамп объявил, что продолжит режим прекращения огня с Ираном на неопределенный срок (это заявление прозвучало за несколько часов до окончания перемирия);
- в то же время ни иранские, ни американские представители не появились на мирных переговорах в Пакистане.
Важно! Фактически, заявление Трампа было односторонним. На тот момент, не было известно согласны ли с ним Иран и Израиль.
Какие цены на нефть 22 апреля 2026 года?
Как указывает издание Trading Economics, цена нефти сегодня изменилась так:
- Нефть марки Brent стоит – 99,13 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI имеет цену – 90,03 доллара за баррель.
- Российская Urals – 98,84 доллара за баррель.
Какие факторы влияют на рынок нефти сейчас?
Сегодня Украина объявила о восстановлении нефтепровода "Дружба". Именно по этому пути нефть попадала, в частности, в Венгрию.
Россия хочет прекратить экспорт нефти по этому нефтепроводу в ряд стран с 1 мая. Речь идет о Казахстане и Германии.
К тому же сегодня ожидается публикация данных по запасам. Речь идет не только о нефти, но и – бензине, дистиллятах. Как известно, на прошлой неделе нефтяные запасы упали на 4,5 миллиона баррелей. Аналогичная ситуация с бензином и дистиллятами, их количество тоже уменьшается.