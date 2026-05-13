Цены на нефть падают: Трамп направляется на встречу с Си

Стоимость нефти снижается. Ведь сейчас рынок находится в ожидании саммита в Китае. То есть, встречи Трампа и Си, где будет затронут вопрос Ирана.

Почему встреча Трампа и Си влияет на цену нефти?

Сейчас рынки довольно активно реагируют на тенденции, которые могут указывать на эскалацию или деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Соответственно, встреча Трампа и Си повысила вероятность изменений в этом регионе, сообщает Reuters.

Заметим, во вторник Трамп указал: ему не нужна помощь Китая, чтобы прекратить войну с Ираном. Это заявление усилило переживания, что мирное соглашение в ближайшее время не будет заключено. Соответственно, Ормузский пролив останется закрытым, а цены на нефть продолжат расти, сообщает Reuters.

Рынок остается очень реагирующим на каждое обновление из региона, а это означает, что резкие колебания, вероятно, сохранятся. Любая дальнейшая эскалация или прямая угроза потокам поставок может быстро возродить сильный импульс роста как Brent, так и WTI,

– указала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Как изменились цены на нефть 13 мая?

По данным издания Trading Economics, цена нефти на некоторые марки сегодня такая:

Нефть марки Brent имеет цену – 106,29 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 100,89 доллара за баррель.

Российская Urals – 97,86 доллара за баррель

Продолжительность перебоев и масштабы потерь поставок – уже более 1 миллиарда баррелей – означают, что цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше 80 долларов за баррель до конца года,

– указывается в записке Eurasia Group.

Почему Трамп обратился к Китаю?