Это самое стремительное подорожание нефти с 2022 года: рынок шокирован
- Цены на нефть резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванного ударами США и Израиля по Ирану, что привело к остановке движения через Ормузский пролив.
- На 6 марта 2026 года цены на нефть следующие: Brent – 86,88 доллара за баррель, WTI – 83,92 доллара, Urals – 71,97 доллара.
Зафиксировано самое стремительное недельное подорожание нефти, начиная с 2022 года. То есть с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время сегодня произошло незначительное падение цен.
Что влияет на цену нефти сейчас?
Снижению цен на нефть способствует решение США разрешить Индии покупать российскую нефть, сообщает Reuters.
Читайте также У Киева есть только 3 дня: Венгрия озвучила новое требование
Нужно понимать, что цена на нефть резко выросла после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. Это произошло в субботу. После этого Иран нанес ответный удар.
В частности, иранские силы почти полностью остановили движение через Ормузский пролив. Этот путь чрезвычайно важен. Через него проходит пятая часть от всех нефтяных поставок.
С тех пор конфликт распространился на ключевых энергопроизводителей Ближнего Востока, вызвав перебои в добыче нефти и остановку нефтеперерабатывающих заводов и заводов по производству сжиженного природного газа,
– указывает издание.
Нужно понимать, что чем дольше продолжается конфликт на Ближнем Востоке, тем больше будут расти цены на энергоносители. Ведь рынок будет чувствовать значительный кризис.
Какие цены на нефть 6 марта 2026 года?
Стоимость нефти устанавливается учетом многих факторов. В том числе марки, сообщает ресурс Trading Economics.
По состоянию на 6 марта, расценки следующие:
- Нефть марки Brent стоит – 86,88 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 83,92 доллара за баррель.
- Российская Urals – 71,97 доллара за баррель.
Что важно знать о разрешении США для Индии?
США разрешили Индии покупать российскую нефть. Речь идет лишь о том сырье из России, которое застряло в море.
Такая возможность для Нью-Дели будет доступна в течение 30 дней. Как указал министр финансов США Скотт Бессент этот срок не принесет "значительных финансовых преимуществ для правительства России".
Как показывают данные компании Kpler, которая отслеживает суда, примерно 30 миллионов баррелей российской нефти находятся на танкерах. Это сырье "застряло" в Индийском океане, регионе Аравийского моря, а также – Сингапурском проливе. Заметим, что в указанное количество учтены объемы нефти в плавучих хранилищах.