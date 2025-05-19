Как цены на нефть отреагировали на важные сигналы из США
- Цены на нефть незначительно изменились из-за ядерных переговоров между Ираном и США и увеличения запасов в США.
- Фьючерсы Brent стоят 66,44 доллара за баррель, WTI - 63,11 доллара за баррель.
На рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. Главные факторы влияния на динамику цен, связанные с США.
Мировые цены на нефть сегодня
В четверг, 22 мая, на рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Сейчас цены на нефть реагируют на два фактора.
Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров
Инвесторы сохраняют осторожность, сосредоточившись на возобновленных ядерных переговорах между Ираном и США. Ранее цены на нефть резко упали на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между странами. С другой стороны в США зафиксировали неожиданное увеличение запасов нефти и топлива. Это спровоцировало беспокойство относительно спроса со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире.
Сколько стоит нефть сегодня
Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 4 цента до 64,95 доллара за баррель. В то же время нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 10 центов. Американская нефть торгуется на уровне 61,67 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 64,99 доллара за баррель (+ 0,12%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 61,70 доллара за баррель (+ 0,21%).