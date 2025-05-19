Как цены на нефть отреагировали на важные сигналы из США

На рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. Главные факторы влияния на динамику цен, связанные с США.

Мировые цены на нефть сегодня

В четверг, 22 мая, на рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Сейчас цены на нефть реагируют на два фактора.

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Инвесторы сохраняют осторожность, сосредоточившись на возобновленных ядерных переговорах между Ираном и США. Ранее цены на нефть резко упали на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между странами. С другой стороны в США зафиксировали неожиданное увеличение запасов нефти и топлива. Это спровоцировало беспокойство относительно спроса со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 4 цента до 64,95 доллара за баррель. В то же время нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 10 центов. Американская нефть торгуется на уровне 61,67 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: