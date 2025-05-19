Як ціни на нафту відреагували на важливі сигнали з США
- Ціни на нафту незначно змінилися через ядерні переговори між Іраном і США та збільшення запасів у США.
- Ф'ючерси Brent коштують 66,44 долара за барель, WTI — 63,11 долара за барель.
На ринку нафти зафіксували незначні зміни. Головні фактори впливу на динаміку цін, пов'язані з США.
Світові ціни на нафту сьогодні
У четвер, 22 травня, на ринку нафти зафіксували незначні зміни. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Наразі ціни на нафту реагують на два фактори.
Цікаво Що таке барель нафти і скільки в ньому літрів
Інвестори зберігають обережність, зосередившись на відновлених ядерних переговорах між Іраном і США. Раніше ціни на нафту різко впали на тлі новин про потенційну ядерну угоду між країнами. З іншого боку у США зафіксували несподіване збільшення запасів нафти і палива. Це спровокувало занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого споживача нафти в світі.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 4 центи до 64,95 долара за барель. Водночас нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 10 центів. Американська нафта торгується на рівні 61,67 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 64,99 долара за барель (+ 0,12%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 61,70 долара за барель (+ 0,21%).