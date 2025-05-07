Цены на нефть по-новому отреагировали на важные планы США и Китая

Динамика на рынке нефти продолжает меняться. Это связано с переговорами между США и Китаем, которые могут измениться условия торговли между ними.

Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 7 мая, эталонные бренды нефти снова падают в цене. Это не впервые на этой неделе цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас рынок нефти больше всего реагирует на новости о переговорах между США и Китаем. Крупнейшие экономики мира с 9 по 12 мая будут обсуждать вопросы относительно торговых отношений. Это первые переговоры между США и Китаем с начала торговой войны. Интересно, что сегодня утром цены на нефть росли именно на фоне новостей о начале торговых переговоров между американцами и китайцами.

К теме! За прошедшую неделю цены на нефть зафиксировали существенный спад. На рынок нефти влияли факторы, связанные с США, Китаем, Саудовской Аравией, ОПЕК+ и торговой войной.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Цена нефти Brent упала на 71 цент или на 1,14%. Стоимость нефти снизилась до 61,44 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 66 центов или 1,12% до 58,43 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: