Нефть резко выросла в цене, приблизившись к важным психологическим уровням

Рынок нефти отреагировал на новости о заключении нового торгового соглашения между США и ЕС. Однако это не единственный фактор влияния.

Мировые цены на нефть: что прогнозируют на 2025 год в США

Торги в четверг, 17 апреля, эталонные бренды нефти завершили с существенным ростом. Цены на нефть подорожали более чем на 3% на фоне новостей о возможном соглашении между США и ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о торговом соглашении между США и Европейский Союз. Кроме того, на рынок нефти влияют новые санкции США, которые направлены на ограничение экспорта иранской нефти. Поэтому на рынке есть опасения относительно поставок нефти.

Стоит внимания! ОПЕК обнародовала новый прогноз для мирового спроса на нефть. Нефтяной картель ожидает уменьшения спроса на черное золото до конца 2025 года. Тогда как в США прогнозируют, что спрос на нефть в мире в 2025 году будет расти самыми медленными темпами за 5 лет.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,11 доллара или на 3,2%. Сорт нефти подорожал до 67,96 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 2,21 доллара или на 3,54%. Цена американской нефти достигла 64,68 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: