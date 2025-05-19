План ОПЕК+ давит на рынок нефти: сколько стоит баррель Brent
- Цены на нефть падают четвертый день подряд из-за возможных планов ОПЕК+ увеличить объемы добычи.
- Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 64,13 доллара за баррель, а WTI - 60,87 доллара за баррель.
Эталонные бренды нефти в очередной раз демонстрируют отрицательную динамику на рынке. На стоимость черного золота влияют потенциальные планы ОПЕК+.
Мировые цены на нефть сегодня
В пятницу, 23 мая, цены на нефть продолжают падать. Эталонные бренды нефти дешевеют четвертый день подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров
Кроме того, цены на нефть на пути к первому недельному спаду за последние три недели. Это связано с тем, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти, что может существенно увеличить предложение. Интересно, что нефтяной картель рассматривает эту опцию даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.
Сколько стоит нефть сегодня
Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 31 цент или на 0,5%. Сорт нефти торгуется на уровне 64,13 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 33 цента или на 0,5%. Американская нефть торгуется на уровне 60,87 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 64,11 доллара за баррель (– 0,51%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 61,86 доллара за баррель (– 0,56%).