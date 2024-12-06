Рынок нефти отреагировал на важный сигнал от ОПЕК+

Цены на нефть снова падают. На рынок влияет сразу несколько факторов.

Что происходит на мировом рынке нефти

В пятницу, 6 декабря, цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас в центре внимания оказался слабый спрос после того, как группа ОПЕК+ отложила запланированное увеличение предложения. Соответствующее решение приняли на заседании, которое прошло 5 декабря. Кроме того, нефтяной картель решил поддерживать политику сокращения объемов добычи до конца 2026 года.

Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 21 цент или на 0,3%. Сырье торгуется на уровне 71,88 доллара за баррель. Американское сырье WTI подешевело на 15 центов или на 0,2%. Фьючерсы на сырье стоят 68,15 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: