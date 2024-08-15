США сделали сюрприз для рынка нефти, спровоцировав новый обвал цен

На рынке нефти в очередной раз зафиксировали изменение динамики. Эталонные бренды отреагировали на последние новости из США и Ближнего Востока.

Что происходит на рынке нефти

Нефть начала дешеветь на рынке благодаря двум факторам. Во-первых, в США зафиксировали неожиданное увеличение запасов сырья. Во-вторых, опасения относительно масштабирования конфликта на Ближнем Востоке, которое может представлять угрозу для поставок из одного из основных регионов добычи нефти в мире, немного уменьшились.

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Напомним, что прошлую неделю эталонные бренды нефти завершили с существенным ростом

Сколько стоит нефть на рынке

Во время торгов в среду, 14 августа, нефть Brent подешевела на 0,93 доллара или на 1,15%. Сырье завершило торговый день с ценой на уровне 79,76 доллара за баррель. В то же время нефть West Texas Intermediate упала в цене на 1,37 доллара или на 1,8%. Американское сырье торговалось на уровне 76,98 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: