Сколько стоит нефть на рынке

В понедельник, 12 августа 2024 года, нефть Brent выросла в цене на 2,64 доллара или на 3,3%. Сырье завершило торговый день на уровне 82,30 доллара за баррель. Эта марка нефти зафиксировала самый большой дневной прирост за год.

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Параллельно нефть West Texas Intermediate подорожала на 3,22 доллара или на 4,2%. Американское сырье торговалась на уровне 80,06 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Напомним, что прошлую неделю эталонные бренды нефти завершили с существенным ростом благодаря новым из США и Ближнего Востока.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Цены на нефть стремительно выросли на фоне сигналов с Ближнего Востока. Снова на первый план вышли опасения относительно расширения конфликта в регионе, который играет важную роль для рынка нефти. В частности, опасаются, что из-за эскалации могут возникнуть проблемы с поставками нефти. В общем это пятая торговая сессия на рынке подряд, когда черное золото дорожает.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: