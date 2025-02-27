Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

Дональд Трамп снова всколыхнул рынок нефти, приняв важное решение по Венесуэле. Это спровоцировало серьезные опасения по поводу объемов предложения на рынке.

Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 27 февраля, цены на нефть вернулись к росту впервые за 3 дня. Днем ранее эталонные бренды нефти обвалились до минимума за два месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть дорожает из-за опасений относительно объемов предложения нефти на рынке. Дело в том, что президент США Дональд Трамп отозвал лицензию для компании Chevron, позволявшей ей добывать нефть в Венесуэле.

Компания Chevron экспортирует около 240 тысяч баррелей нефти в день из своих предприятий в Венесуэле., что составляет более четверти всей добычи нефти в стране. Прекращение действия лицензии означает, что Chevron теряет доступ к месторождениям страны с наибольшими объемами нефти в мире.

Какая цена 1 барреля нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 24 цента или на 0, 33% к 72, 77 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 18 центов или на 0, 26%. Американская нефть торгуется с ценой на уровне 68, 80 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях: