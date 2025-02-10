Как рынок нефти реагирует на опасные заявления Трампа

Нефть начинает новую неделю с роста. Рынок нефти ждет новых решений президента США.

Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 10 февраля, эталонные бренды нефти дорожают, несмотря на реакцию инвесторов на политику президента США Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о том, что инвесторы взвешивают последние заявления Трампа о пошлинах для других стран. На этот раз он заявил о намерении ввести тарифы на импорт стали и алюминия, что может ослабить мировой экономический рост и ударить по спросу на энергоносители.

Какова цена 1 барреля нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 54 цента или на 0,7%. Сырье торгуется на уровне 75,20 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 50 центов или на 0,7%. Американская нефть стоит 71,50 доллара за баррель.

К теме! Предыдущую неделю эталонные бренды нефти завершили со спадом. Марка нефти Brent подешевела более чем на 2%. Более того, черное золото зафиксировало спад третью неделю подряд.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: