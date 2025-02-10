Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 10 лютого, еталонні бренди нафти дорожчають попри реакцію інвесторів на політику президента США Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про те, що інвестори зважують останні заяви Трампа про мита для інших країн. Цього разу він заявив про намір запровадити тарифи на імпорт сталі та алюмінію, що може послабити світове економічне зростання і вдарити по попиту на енергоносії.

Яка ціна 1 бареля нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 54 центи або на 0,7%. Сировина торгується на рівні 75,20 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 50 центів або на 0,7%. Американська нафта коштує 71,50 долара за барель.

До теми! Попередній тиждень еталонні бренди нафти завершили зі спадом. Марка нафти Brent подешевшала на понад 2%. Ба більше, чорне золото зафіксувало спад третій тиждень поспіль.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: