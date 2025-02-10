Нефть третью неделю подряд не меняет динамику: что происходит с ценами

На рынке нефти уже несколько недель подряд фиксируют падение цен. На цены на нефть больше всего влияют новости из США.

Как изменилась цена нефти Brent за неделю

Эталонная марка нефти завершила неделю с 3 по 7 февраля с существенным спадом. Нефть дешевеет третью неделю подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Илон Маск хочет избавиться от монет в США: как это объясняют

Нефть Brent в пятницу подорожала на 37 центов до 74,66 доллара за баррель. Однако за неделю сырье упало в цене более чем на 2%. На рынок нефти продолжают влиять опасения относительно тарифной политики Дональда Трампа.

К теме! Нефть Brent начала неделю с ценой на уровне 76,34 доллара за баррель, демонстрируя рост на рынке.

В частности, Трамп ввел новые пошлины для Китая, который является второй экономикой в мире и главным конкурентом США на международной арене. Кроме того, Белый дом предупреждает, что может ввести тарифы и для других стран. В том числе речь идет о ЕС. В начале февраля США ввели пошлины для Канады и Мексики, которые позже поставили на паузу.