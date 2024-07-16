На рынке нефти зафиксировали резкие изменения

Нефть начала обесцениваться на рынке после недель роста. На сегодня одним из ключевых факторов влияния на рынке является Китай.

Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 16 июля, нефть Brent потеряла в цене 67 центов или на 0,8% с начала торговой сессии. Сырье торгуется на уровне 84,18 доллара за баррель.

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В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 72 цента или 0,9%. Американское сырье торгуется на уровне 81,19 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть Brent стоят 84,25 доллара за баррель (- 0,71%)

Контракты на WTI торгуются по цене 81,29 доллара за баррель (- 0,76%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть снова начала падать в цене на фоне опасений относительно замедления экономики Китая, что может привести к снижению спроса на рынке. Дело в том, что Китай – это крупнейший импортер нефти в мире.

Цены падают несмотря на консенсус, который становится все сильнее, что Федеральная резервная система США может начать снижать свою ключевую процентную ставку уже в сентябре.