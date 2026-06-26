Цены на нефть могут показать самое большое недельное падение за последнее время

Мировой рынок отреагировал на ослабление опасений относительно перебоев с поставками после того, как всё больше нефтяных танкеров смогли покинуть Ормузский пролив. Более того, этому не помешал даже инцидент у побережья Омана, где неизвестный боеприпас повредил грузовое судно.

Какова цена на нефть 26 июня

Так, уже в последнюю пятницу июня "черное золото" значительно подешевело – его стоимость приближается к самому значительному недельному падению за долгое время. Подробности сообщили в Reuters.

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К слову, Brent подешевел на 3,43% (или на 2,58 доллара) — до 72,68 доллара за баррель, тогда как американская марка WTI потеряла 3,48% (2,50 доллара) и торговалась на уровне 69,42 доллара за баррель.

Таким образом, по итогам недели Brent может упасть примерно на 9,8%, а WTI — на 9,4% по сравнению с закрытием торгов в прошлый четверг, что станет одним из самых значительных падений за последнее время.

Эту тенденцию связывают с увеличением объемов поставок через Ормузский пролив и по-прежнему слабым спросом со стороны Китая. В частности, аналитики предупреждают о "неизбежном избытке предложения".

Дополнительным сигналом стало возобновление отгрузки нефти на крупнейшем терминале Саудовской Аравии Ras Tanura после почти 4-месячного перерыва. По данным LSEG, 26 июня там заправляли сырьем два сверхкрупных танкера вместимостью до 2 миллионов баррелей каждый, в то время как ещё одно судно ожидало своей очереди неподалеку.

Напомним, что транспортировка "черного золота" через Ормузский пролив выросла до самого высокого уровня с начала конфликта между США и Ираном. Этому способствовало перемирие, которое позволило возобновить судоходство через стратегический водный путь. Правда, значительную часть прироста обеспечили танкеры, которые ранее были заблокированы в Персидском заливе.