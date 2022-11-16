Как изменились цены на нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 65 центов, или на 0,7%, до 94,51 доллара за баррель до 08:54 по Гринвичу.
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Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 35 центов, или на 0,4%, до 87,27 доллара за баррель.
Почему цена нефти начала расти
На рост цены на нефть повлияло несколько факторов, в частности:
- инцидент в Оманском заливе,
- временное прекращение поставок нефти из-за совпавшего с попаданием двух российских ракет на территорию Польши нефтепровода "Дружба",
- рост спроса на черное золото.
Агентство AP сообщило, что нефтяной танкер под флагом Либерии, эксплуатируемый сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, поразился взрывом беспилотника в Оманском заливе.
Цены на нефть начали расти во вторник после того, как поставки нефти в некоторые части Европы через участок нефтепровода Дружба были временно прекращены. Это совпало с попаданием двух российских ракет на территорию Польши, в результате чего погибли два человека.
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Рост случаев COVID-19 сдерживает рост цен.
В Китае рост количества случаев COVID-19 – это отразилось на настроении на бирже после ослабления вирусных ограничений на этой неделе.
Росту спроса на нефть в стране препятствует ее непоколебимая вера в политику нулевой терпимости к COVID-19 и устойчивая экономическая слабость.
– считает аналитик PVM Oil Стивен Бреннок.
Рост спроса на нефть
- Запасы сырой нефти в США сократились примерно на 5,8 миллиона баррелей в неделю, согласно данным Американского института нефти.
- Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует замедление роста спроса до 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2023 году с 2,1 миллиона баррелей в сутки в єтом году.