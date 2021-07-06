Цена на нефть взлетела до нового пика после провала переговоров ОПЕК+: что предлагают США

ОПЕК+ объединяет самых влиятельных игроков на рынке нефти. Очевидно, что любые решения альянса влияют на мировую экономику. Тем более, когда речь идет о шагах, которые могут изменить правила игры.

По мнению представителя RBC Capital Markets Хелима Крофта, ОПЕК+ переживает самый серьезный кризис после прошлогодней войны цен между Саудовской Аравией и Россией. Страны-экспортеры нефти не сообщили дату новых переговоров.

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Цена на нефть стремительно растет

Рынок нефти отреагировал мгновенно. Эта новость привела к новому скачку цены на черное золото. Как пишет Bloomberg, стоимость нефти взлетела до самого высокого уровня за более чем 6 лет. Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по цене на уровне 76,17 доллара за баррель, тогда как американские промежуточные фьючерсы на WTI составили 76,08 доллара, увеличившись примерно на 1,6%.

Однажды нефть WTI достигла 76,98 доллара за баррель. Это пиковая цена с ноября 2014 года. В первой половине 2021 стоимость нефти выросла более чем на 45%. Это происходило на фоне вакцинации против коронавируса, постепенного ослабления карантинных мероприятий и массового сокращения добычи нефти странами с ОПЕК+.

Цена нефти WTI взлетела до шестилетнего максимума / Инфографика Bloomberg

Коалиция ОПЕК+ из 23 стран почти подписала соглашение о возобновлении добычи нефти, остановленного во время пандемии коронавируса, с ежемесячным приростом вбаррелей нефти в сутки. Проблема заключается в том, что ОАЭ считают, что нужно увеличить добычу нефти св сутки дов сутки в рамках продлении соглашения ОПЕК до 2022 года. Однако, Саудовская Аравия и Россия выступили против. Они опасаются, что другие члены альянса выдвинут подобные требования.

Самюэль Бурман с Capital Economics отметил, что члены ОПЕК, скорее всего, увеличат добычу нефти сверх квоты в следующем месяце, поскольку они "стремятся использовать" рост цен на черное золото. Эксперт также отметил, что кроме напряжения в отношениях между ОАЭ и Саудовской Аравией, Абу-Даби был недоволен тем, что Россия, которая не входит в ОПЕК, игнорировала квоты на добычу нефти и добывает примерно на 100 тысяч баррелей нефти в день больше, чем должна.

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Зато Bloomberg сообщает, что после провала переговоров в понедельник экспортеры нефти вряд ли увеличат объемы добычи черного золота в августе. На фоне этого может пострадать мировая экономика, которая сейчас нуждается в дополнительных поставок сырья благодаря попытке быстрого восстановления после пандемии. Хотя ситуация может измениться, если им удастся спасти сделку.

Белый дом внимательно следит за ходом переговоров ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики. Американские чиновники взаимодействовали с соответствующими столицами, чтобы предложить компромиссное решение, которое позволит продвигать предложенное увеличение добычи нефти.