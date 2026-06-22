Нефть дешевеет на фоне прогресса в мирных переговорах между США и Ираном

В понедельник, 22 июня, иранские переговорщики заявили о прогрессе в переговорах с США. Это ослабило опасения инвесторов относительно возможного срыва дипломатического процесса и дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как изменилась цена на нефть

Дополнительный оптимизм рынкам придало заявление представителей Катара и Пакистана, которые сообщили о прогрессе в переговорах и подготовке "дорожной карты" для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Подробности передает Reuters.

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На этом фоне фьючерсы на нефть Brent потеряли 1,9% и опустились до 79,01 доллара за баррель, что значительно ниже майского пика в 126,41 доллара за баррель. В то же время американская WTI подешевела на 0,7% – до 75,29 доллара за баррель.

К слову, новости с Ближнего Востока повлияли не только на нефть. Цена на золото выросла на 0,4% – до 4 178 долларов за унцию. В то же время фондовые рынки также отреагировали преимущественно ростом: в частности, азиатские индексы уверенно пошли вверх, а на европейских и американских площадках наблюдались умеренные колебания.

Напомним, еще недавно перспективы перемирия в регионе оставались под вопросом, ведь Дональд Трамп угрожал Ирану новыми ударами, в то время как стороны только начинали первые контакты в рамках временного соглашения.

Дополнительную напряженность создало и заявление Тегерана о повторном закрытии Ормузского пролива – одного из важнейших маршрутов для мировых поставок нефти. Хотя это не помешало полностью загруженным танкерам пройти по этому морскому пути.