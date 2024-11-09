Финансовая точка смерти российского режима у саудитов, – доктор экономических наук

Более двух лет назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, эта война разрушает экономику страны-агрессора. Поэтому если начнется снижение цен на нефть, то Кремль не сможет долго продержаться.

Путинский режим уже грабит собственное население, повышая налоги, ограничения. Доктор экономических наук Игорь Липсиц заметил 24 Каналу, что особенно Россия отбирает деньги у богатых, которые являются сторонниками Владимира Путина, поэтому кремлевский диктатор разрушает собственную социальную базу.

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"Думаю, что 2 – 3 года – это максимальный запас. Если Украина сможет продержаться, то Россия за это время сможет закачаться. Амплитуда качания будет зависеть от цены на нефть, потому что ничего другого у России нет. Она сейчас держится только на инфляции и нефти", – предположил он.

Влияние Саудовской Аравии

Игорь Липсиц считает, что главную роль в том, чтобы обвалилась цена на российскую нефть, будут играть саудиты. Это крупные игроки. Они пока продлили ограничения на добычу, все еще пытаются стабилизировать цену на нефть. Однако в Саудовской Аравии уже делали намеки, что могут снизить цену до 50 долларов за баррель. У них для этого есть все возможности.

Если саудиты опустят цены, начнется падение цен на нефть, и они восстановят долю на мировом рынке. С барреля нефти они будут получать меньше прибыли, но с помощью огромных продаж баррелей в большем количестве будут получать большую массу прибыли, а это им и нужно.

Поэтому саудиты сейчас – это та точка, где находится смерть российского режима. Если саудиты начнут снижать цены, то российская финансовая ситуация в экономике будет плохой,

– объяснил доктор экономических наук.

В России уже сейчас плохо с доходами. Например, для того, чтобы "Газпром" не обанкротился, Кремлю пришлось отдать компании 600 миллиардов рублей, которые там должны были выплатить в качестве налога. То есть бюджет России получит меньше на 600 миллиардов рублей, чтобы только "Газпром" поставлял газ в российские города, иначе он обанкротится.

К слову, руководитель Центра анализа и стратегии, политолог Игорь Чаленко считает, что если Саудовская Аравия реализует свои идеи по увеличению добычи нефти на мировой рынок и сбитию цены на нефть, то это приведет к развалу экономики России. Тогда россияне не будут иметь средств для финансирования нынешней войны против Украины.