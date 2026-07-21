Нефть продолжает дорожать из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке

Несмотря на дипломатические усилия по достижению временного 10-дневного прекращения огня, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Дополнительную тревогу вызвали угрозы йеменских хуситов ввести морскую блокаду Саудовской Аравии, что может создать новые риски для мировой торговли.

Нефть продолжила дорожать

По состоянию на вторник, 21 июля, цена на "черное золото" в очередной раз выросла. На этот раз подорожание составило более 2%, сообщает Reuters.

Фьючерсы на эталонную марку Brent достигли отметки в 91,11 доллара за баррель ;

отметки в ; а фьючерсы на американскую WTI с поставкой в сентябре – 84,48 доллара за баррель.

К тому же США продолжают активно атаковать на цели на юге Ирана, в то время как Тегеран в ответ наносит удары по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Сокращение экспорта через Ормузский пролив и опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти через Красное море умеренно поддерживают рост цен на нефть,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Однако не стоит исключать и позитивный сценарий, при котором действия Вашингтона якобы являются последней попыткой укрепить переговорные позиции перед достижением компромисса с противником, что позволит возобновить судоходство в регионе.

Остались ли в мире резервы

Накануне СМИ писали, что стратегические запасы нефти, которые помогли избежать масштабного кризиса еще несколько месяцев назад, теперь почти исчерпаны. Напомним, Международное энергетическое агентство в марте согласилось выпустить 400 миллионов баррелей.

Согласно новым данным организации от 21 июля, пока страны-члены вывели на рынок около 290 миллионов баррелей из запланированного объема. Более того, в их распоряжении по-прежнему остается более 1 миллиарда баррелей аварийных резервов сырья.