Нефть завершает неделю рекордным ростом цен: что произошло на рынке

Цены на нефть продолжают уверенно расти и к концу недели могут показать самый значительный рост с апреля. Причиной стало обострение конфликта между США и Ираном, которое уже повлияло на поставки сырья с Ближнего Востока.

Что происходит на нефтяном рынке

После ночной атаки, в ходе которой вблизи главного экспортного терминала Ирана был поврежден танкер, США нанесли новую серию ударов, в частности по оборонным объектам противника. В то же время Катар, ранее выступавший посредником в мирных переговорах, сообщил, что его вооруженным силам пришлось перехватывать ракеты, направленные на территорию страны, передает Bloomberg.

Следовательно, по состоянию на утро пятницы, 17 июля, ситуация была следующей:

фьючерсы на эталонный сорт Brent подорожали за неделю примерно на 12% – до 85 долларов за баррель ;

; в то же время фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись до уровня примерно 80 долларов за баррель.

Особенно остро конфликт ударил по рынку топлива. Дефицит бензина и дизеля усугубляется, в то время как цены на нефть растут из-за рисков для поставок через Ормузский пролив. Это уже вывело рентабельность американских НПЗ на рекордный уровень.

В США и Европе все острее ощущается нехватка топлива, что грозит ростом расходов для потребителей. Дополнительное давление создало и сокращение экспорта российских нефтепродуктов после атак Украины на инфраструктуру страны-агрессора и введение Москвой запрета на экспорт дизельного топлива.

Открыт ли сейчас Ормузский пролив

Несмотря на то, что отдельные танкеры по-прежнему проходят через этот ключевой морской маршрут, судоходство в регионе остается нестабильным. Часть судов меняет курс и маневрирует в Оманском заливе и Аравийском море на фоне усиления военной блокады со стороны США.

По словам аналитиков, хотя базовым сценарием по-прежнему остается ограниченная договоренность между сторонами, уверенности в ее достижении становится все меньше. Главный вопрос теперь заключается не столько в том, удастся ли дипломатии урегулировать конфликт после завершения 60-дневного переговорного периода 16 августа, сколько в том, смогут ли глобальные логистические цепочки приспособиться к постоянной угрозе для перевозок.

К слову, накануне Дональд Трамп предлагал ввести 20% пошлину для иностранных судов, перевозящих нефть через Ормузский пролив. Правда, от этой идеи американский президент якобы отказался уже на следующий день.