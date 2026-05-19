Золото стремительно дешевеет из-за укрепления доллара

Золото дешевеет. Цена на этот металл падает, в частности, на фоне укрепления доллара. Также свою роль сыграло увеличение опасений относительно роста уровня инфляции.

Как на цену золота влияет повышение процентных ставок?

Цена на золото меняется под влиянием ожидания повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

Мы наблюдаем рост реальных ставок во многих странах мира, и это на самом деле главным образом влияет на золото. Доллар также укрепился, это негативный фактор,

– отметил аналитик Marex Эдвард Меир.

Заметим, опасения, что инфляция может вырасти, заставляют Центробанки удерживать высокие ставки. Ведь, таким образом регуляторы хотят ослабить ценовое давление. Ожидание роста инфляции связано с потенциальным увеличением цен на топливо, сообщает Reuters.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Соответственно, цены на нефть удерживаются на высоком уровне. Кроме этого, на нефтяном рынке усиливается кризис. Все эти факторы влияют на стоимость топлива.

Важно осознавать, что золото является средством защиты от инфляции. Однако на этот металл "давят" высокие процентные ставки.

Рынки сейчас видят очень ограниченные возможности для снижения ставок в течение большей части 2026 года, при этом ожидания смещаются в сторону без изменений или усиления ставок позже в течение года,

– говорится в сообщении.

Какие еще факторы влияют на цену золота сейчас?

Свою роль сыграло и повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США. Они приблизились к 10-летнему максимуму.

Важно! Нужно понимать, что повышение доходности казначейских облигаций увеличивает альтернативную стоимость содержания нерентабельного золота.

Укрепление доллара также влияет на золото. Ведь оно становится дороже для обладателей других валют.

Хотя аргументы в пользу структурных инвестиций в золото остаются в основном неизменными, краткосрочные макроэкономические события создали сложный фон для цен. Как только немедленное давление, связанное с энергетикой, начнет ослабляться, спрос со стороны центрального банка может снова стать более доминирующим двигателем,

– сказал руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Как изменилась цена на золото сегодня?

Спотовая стоимость золота сегодня упала на 1,5%. Теперь она составляет – 4 498,43 доллара за унцию. Для понимания, в начале сессии золото падало до самого низкого уровня, начиная с 30 марта.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне сегодня упали на 1,2%. То есть, до – 4 502,90 доллара за унцию.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?