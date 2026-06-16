Новый скачок цен на золото: металл растет на фоне договоренностей между Ираном и США
Стоимость золота продолжает увеличиваться. Цена на этот металл растет именно из-за того, что США и Иран договорились заключить предварительное мирное соглашение.
Почему растет цена на золото?
Предварительное мирное соглашение между США и Ираном ослабило надежду на то, что повышение ставки ФРС состоится, сообщает Reuters.
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Отметим, что все детали соглашения между США и Ираном пока неизвестны. Однако в настоящее время обе страны готовятся соблюдать режим прекращения огня. В течение 60 дней. За это время переговорщики из Вашингтона и Тегерана должны договориться по ряду вопросов. В частности, обсудить ядерную программу Ирана.
С позднего вечера четверга цены на золото хорошо растут благодаря новостям из Ирана. Я думаю, что этот эйфорический рост может продлиться еще несколько дней, кульминацией которого станет церемония подписания в пятницу,
– подчеркнул аналитик Marex Эдвард Мейр.
В настоящее время рынок не ожидает, что ставки в этом году снизятся. Если опираться на инструмент CME FedWatch:
- в декабре повышения ставки в США ожидали 57%;
- а после новостей о мирном соглашении это число выросло до 70% еще на прошлой неделе.
Сейчас рынок ждет комментариев представителей ФРС. В частности, нового председателя – Кевина Уорша.
Рынки ожидают, что в этом году снижения ставок не будет. Если Ворш даст понять, что хотя бы одно снижение может быть рассмотрено позже в этом году, доллар должен еще больше снизиться, и мы можем увидеть очередной рост золота,
– подчеркнул Мейр.
Сейчас доллар держится вблизи 10-дневных минимумов. Соответственно, слитки в американской валюте стали дешевле для владельцев других валют.
В то же время возможна и другая ситуация. Повышение ставок давит на золото. Фактически, из-за такой ситуации этот металл теряет свою привлекательность, ведь он не приносит дохода.
Как изменилась цена на золото 16 июня 2026 года?
Спотовая цена на золото увеличилась на 0,3%. Она выросла до 4 317,43 доллара за унцию.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе, в свою очередь, снизились на 0,3%. Они упали до 4 338,70 доллара за унцию.
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы 16 июня 2026 года?
Спотовая стоимость серебра упала на 0,9%. Этот металл снизился до 69,42 доллара за унцию.
Платина упала на 0,3%. Она подешевела до 1 762,34 доллара за унцию.
Палладий подешевел на 1,1%. Он упал до 1 333,13 доллара за унцию.