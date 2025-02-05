Сколько стоит 1 баррель нефти на фоне важных сигналов из крупнейшей экономики мира

На рынок нефти влияют важные новости из первой экономики мира. Речь идет о запасах нефти в США и отношениях с Китаем.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во время торгов в среду, 5 февраля, эталонные бренды нефти – Brent и WTI – продолжают падать в цене. На рынок нефти влияют новости, связанные с США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во-первых, в США зафиксировали увеличение запасов нефти. Во-вторых, на рынок влияет беспокойство относительно новой торговой войны между Китаем и США, которые нивелировали усилия президента Дональда Трампа, направленные на прекращение экспорта иранской нефти.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 21 цент или на 0,28%. Сырье торгуется на уровне 75,99 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate зафиксировала спад на 11 центов или на 0,15%. Американская нефть стоит 72,59 доллара за баррель.

Торги во вторник нефть WTI завершила со спадом на 3%, что является самым низким уровнем с конца декабря. Американская нефть обвалилась в цене на фоне решения Китая ввести тарифы на импорт нефти, сжиженного газа и угля из США в ответ на американские пошлины на китайский экспорт.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях: