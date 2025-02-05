Світові ціни на нафту на сьогодні

Під час торгів у середу, 5 лютого, еталонні бренди нафти – Brent та WTI – продовжують падати в ціні. На ринок нафти впливають новини, пов'язані з США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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По-перше, у США зафіксували збільшення запасів нафти. По-друге, на ринок впливає занепокоєння щодо нової торгівельної війни між Китаєм і США, які нівелювали зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення експорту іранської нафти.

Скільки коштує 1 барель нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 21 цент або на 0,28%. Сировина торгується на рівні 75,99 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зафіксувала спад на 11 центів або на 0,15%. Американська нафта коштує 72,59 долара за барель.

Торги у вівторок нафта WTI завершила зі спадом на 3%, що є найнижчим рівнем з кінця грудня. Американська нафта обвалилася в ціні на тлі рішення Китаю запровадити тарифи на імпорт нафти, скрапленого газу і вугілля з США у відповідь на американські мита на китайський експорт.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: