Начиная с 13 июня, Израиль нанес десятки авиаударов по иранским военным и ядерным объектам. И как заявил премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху, удары по Ирану будут продолжаться "столько, сколько нужно". На это мгновенно отреагировал рынок нефти – эталонная марка Brent выросла до 78 долларов за баррель.

Все риски, такие как авиаудары по иранской энергетической инфраструктуре, угроза перекрытия Ормузского пролива и риски для поставок сырой нефти, вывели рынок нефти в состояние высокого напряжения. Хуже всего то, что рост стоимости энергоресурсов может существенно повлиять на доходы России, которой выгоден дефицит нефти на рынке.

24 Канал проанализировал к чему может привести полная эскалация между Израилем и Ираном, как отреагируют мировые цены на нефть и какую пользу получит Россия в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Как Иран и Израиль могут ухудшить ситуацию на мировом рынке нефти

Удар Израиля по меньшей мере по 2 газоперерабатывающих заводах и 2 топливных складах увеличил риски на мировых энергетических рынках. Поэтому, с начала боевых действий на прошлой неделе цена на нефть выросла из-за опасений, что конфликт может распространиться на регион, на который приходится треть мировой добычи нефти.

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Зато как объясняет для 24 Канала экономист Олег Гетман, несмотря на имеющиеся риски Иран довольно мелкий производитель нефти и экспортер. Его сырье покупают лишь несколько стран, в частности Китай.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Если Иран убрать с рынка нефть, то ОАЭ, Саудовская Аравия и США смогут легко заменят объемы страны. То есть ничего критически не предвидится.

По подсчетам The Economist, если иранская нефть будет заблокирована, то мировые поставки потеряют 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что может угрожать мировому снабжению.

В то же время Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют около 3 – 4 миллиона баррелей нефти в сутки свободных мощностей, которые они могли бы использовать в кризисную ситуацию.

Но дело в том, что Иран это может расценить это как сотрудничество с Израилем, что приведет к соответствующим мерам.

Больше всего рынок сейчас обеспокоен энергетической инфраструктурой на Ближнем Востоке, а именно Ормузским проливом.

Через Нейран, Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Катар и Объединённые Арабские Эмираты экспортируют территорию своего светового общего морского нафти и газа.

В разговоре из 24 каналов кандидатов политических наук Тантели Ратувухери заявляют, что открытие этого протокола в Иране может привести к значительному увеличению светового рынка.

Тантели Ратувухери Эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Даже в худшем случае не предусмотрено никаких драматических действий Ирана в Ормузском проливе, и эта позиция обоснована нежеланием Ирана нанести удар по своим партнерам по Персидскому заливу и ОПЕК или спровоцировать масштабное вмешательство западной коалиции во главе с США для защиты международного коммерческого водного пути.

Важно! По состоянию на данный момент движение транспорта через Ормузский пролив продолжается.

Какие негативные сценарии ждут мир из-за перекрытия Ормузского пролива

Эксперт Тантели Ратувухери говорит, что первоначальная волатильность мировых цен на нефть возникла как спекулятивная реакция на войну.

На самом деле эта "паникерская" реакция быстро развеялась, когда стало ясно, что Израиль и Иран действительно ведут рассчитанную и стратегическую игру вместо обычного ближневосточного эмоционального и импульсивного толчка.

– добавляет Ратувухери.

Однако, по словам экономиста Гетмана, если конфликт между Израилем и Ираном будет продолжаться при нынешних условиях, а есть надежда, что не будет широкой эскалации, то в принципе это не будет критическим для цен на нефть.

Например, цена Brent будет колебаться как сейчас – от 65 до 75 долларов за баррель,

– добавляет господин Олег.

Если же сценарий будет другим – перекрытие проливов, полная эскалация, перекрытие мирового потока нефти – то конечно, что стоимость черного золота рекордно возрастет. Впрочем стоит заметить, такая вероятность невысока.

Первый сценарий – перекрытие Ормузского пролива и реакция США и Китая

По мнению The Economist, закрытие Ормузского пролива – самая отчаянная мера, ведь через него проходят 30% мирового морского экспорта сырой нефти и 20% жидкого природного газа.

Кроме того, этот узкий водный путь соединяет Персидский залив с Индийским океаном, а это жизненно важно и для самого Ирана.

Напоминаем! Даже во время "танкерной войны" 1980-х годов, когда Иран и Ирак воевали, а 239 нефтяных танкеров были разбомблены, поставки через пролив не замедлились, а цены стабилизировались после первоначального всплеска.



В случае, когда Ормузский пролив был бы перекрыт, США и Китай, который зависит от импорта нефти из Персидского залива, были бы вынуждены отправить свои военно-морские силы для разблокирования водного пути. Неудивительно, что сейчас Иран не рискует этого делать.

Второй сценарий – окончательное перекрытие Ормузского пролива

В таком случае, вероятнее всего, что Саудовская Аравия сможет перенаправить часть экспорта через свой трубопровод "Восток-Запад". Его мощность составляет 5 миллионов баррелей в день – это примерно половина того, что производит Королевство.

Зато 85% экспорта Ирака, как и весь экспорт Кувейта, Омана и Катара, не имеют другого пути к рынку, а это означает, что цена на Brent может превысить 100 долларов за баррель.

Третий сценарий – бомбардировки нефтедобывающих объектов Персидского залива Ираном

Многие крупнейшие нефтедобывающие объекты Персидского залива находятся в пределах досягаемости иранских ракет. Защитить их практически невозможно, особенно в Саудовской Аравии из-за того, что они разбросаны на огромных расстояниях.

Таким образом, если бы Иран прибегнул к бомбардировке этих объектов, то цена на нефть могла превысить даже 120 долларов за баррель.

Может ли выиграть российская нефть от конфликта между Израилем и Ираном

В разговоре с 24 Каналом экономист Иван Ус заметил, что Россия заинтересована в том, чтобы мировые цены на нефть росли. Еще лучше для России – дефицит нефти, ведь тогда российские власти будут манипулировать этим вопросом для снятия санкций с собственной нефти.

Впрочем, по словам Уса, нынешний конфликт между Израилем и Ираном хоть и спровоцировал в первые дни рост цены нефти до 78 долларов за баррель, но уже через полчаса после нанесения израильских ударов цена опустилась до отметки в 75 долларов за баррель. То есть цена буквально упала до этой, что была по состоянию на 1 апреля.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Тем более, после этого цена просела снова и была уже на уровне 72,5 доллара. Впоследствии она стабилизировалась до отметки 74 доллара, но вот сегодня уже 73 доллара (16 июня – 24 Канал). То есть мы видим, что безумного роста не было, только первая эмоциональная реакция на событие.

Иван Ус добавляет, что такая реакция цены была, прежде всего, из-за того, что Иран неоднократно говорил, что если страну атакуют, то он в ответ будет атаковать Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны, в свою очередь, являются крупными нефтяными странами.

Соответственно, эти опасения повлияли на рост цены в момент, когда Израиль атаковал Иран утром. Однако когда ответа со стороны Ирана не было, то рост стоимости остановился и начал "откатываться",

– заявил Ус.

Как рассказывает экономист Олег Гетман, рост стоимости нефти может улучшить ситуацию в России, но с другой стороны, в российском бюджете нефть заложена на уровне 70 долларов за баррель, а торгуется фактически от 50 до 60 долларов за баррель.

И даже если цена имеет 65 долларов за баррель, то она не дотягивает до показателя бюджета. То есть дыра в российском бюджете уже составляет 3,7 триллиона рублей и она будет только увеличиваться. Это то, что будет в этом году,

– говорит господин Олег.

О выгоде России в этой ситуации говорит и Тантели Ратувухери, ведь события на Ближнем Востоке сорвали дискуссии между западными странами по поводу потенциального снижения предельной цены на российскую нефть.

Но что более важно, выигрыш России состоит не столько в экономической стороне, сколько в геополитическом уравнении. Мы видели, как президент США Дональд Трамп открыто и публично обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в соглашении с Ираном.

– добавляет Ратувухери.

Интересно! Сырая нефть марки Brent, по данным TraidingEconomics, по состоянию на утро 17 июня составляет чуть больше, чем 74 доллара за баррель. А российская Urals, по состоянию на 16 июня, 67,37 доллара за баррель.

Какие негативные последствия будут ждать Украину

Экономист Ус отмечает, что одним из возможных негативных последствий для Украины в этой ситуации может стать предстоящая встреча G7. Дело в том, что среди вопросов, запланированных к обсуждению, – предложение ЕС снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, установленный еще в декабре 2022 года.

И именно события между Израилем и Ираном, а также влияние конфликта на нефтяной рынок могут стать основанием для отказа от снижения этого потолка. Почему? На момент внесения предложения о новом ограничении цена на российскую нефть составляла около 56 долларов за баррель,

– говорит господин Иван.

Таким образом, планка была 60 долларов, а по факту составляет 56 долларов. Поэтому в нынешней ситуации на снижение ценового потолка могут не пойти, ведь цены на нефть начали расти.

Олег Гетман отмечает, что сейчас важно уменьшить ценовой порог российской нефти хотя бы до 50 долларов за баррель. И большинство стран G7 выступают за. Впрочем из-за Трампа этого может не случиться.

Есть вариант, что некоторые страны G7 попытаются установить новый потолок на российскую нефть самостоятельно. Речь идет о ЕС, Канаде и Великобритании,

– добавляет Гетман.

Ус добавляет, что сейчас надо внимательно следить на ситуацией, ведь конфликт Израиля и Ирана не сильно выходит за пределы двух этих стран, а значит он не затрагивает нефтяные страны.

Кроме того, важно добавить, что с 1 июля состоится очередное повышение ежедневной нормы добычи нефти в странах ОПЕК, что, в свою очередь, также повлияет на рынок нефти в такое турбулентное время.

Страны ОПЕК договорились добывать нефть с 1 июля больше на 411 тысяч баррелей в день. Это будет еще одним аргументом, который будет играть на снижение мировых цен на нефть.

И если не произойдет перекрытие Ормузского пролива, протяженностью 195 километров между Ираном и Оманом, и если не произойдет атаки на ОАЭ и Саудовскую Аравию, то не стоит ожидать взлета цены на нефть.

На какие шаги может пойти Россия, чтобы повысить цены на нефть

России надо зарабатывать деньги, говорит Иван Ус. И несмотря на то, что страна якобы согласилась сократить добычу нефти, но на деле этого так и не случилось.

И здесь вопрос в том, что России технологически трудно это сделать. Среди энергетиков даже есть такая шутка, что Саудовская Аравия и Россия отличаются в том, что когда они добывают нефть, то в Саудовской Аравии есть краник, который можно прикрутить, а в России этого крана нет. То есть как они добывают сейчас, так и будут продолжать дальше,

– замечает экономист Ус.

И когда Россия будет угрожать миру, что будет добывать меньше нефти, то это будет означать, что она будет терять средства. А в России сейчас такая экономическая ситуация, что им эти деньги просто сверхважны.

Как объясняет Гетман, средств в известном российском Фонде национального благосостояния также осталось мало – примерно 35 миллиардов, при том, что несколько лет было более 100 миллиардов.

Ожидаем, что в 2025 году Фонд может полностью исчерпаться. И даже небольшие колебания цены на нефть не помогут. В этом году он иссякнет,

– заключает экономист.

Интересно! Прогнозируется, что российская нефть будет находиться в диапазоне цены в пределах 60 долларов, а разрез с маркой Brent будет держаться до 15 долларов за баррель.