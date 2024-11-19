Мировой энергетический бум: как политика Трампа может повлиять на рынок нефти и ударит ли по России

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил исполнительного министра энергетики Криса Райта, что может положительно повлиять на топливную промышленность, которая ожидает бума при следующей администрации. Дело в том, что Трамп обещает увеличить производство ископаемого топлива в США, передает BBC.

Стоит также заметить, что во время предыдущей каденции Трамп добился значительного увеличения добычи нефти и газа. В кампании республиканца в этом году это снова стало одним из главных пунктов предвыборной агитации.

Таким образом американский рынок, скорее всего, будет "залит" дешевой нефтью, что, в свою очередь, скажется и на глобальных ценах на энергоносители. В первую очередь это может коснуться России, которая треть своего бюджета наполняет благодаря продаже энергоносителей.

24 Канал узнавал о том, как политика Трампа может повлиять на глобальный энергетический рынок, при каких условиях нефть может опуститься до 40 долларов за баррель и как это повлияет на возможность России продолжать войну против Украины.

Что обещает Трамп по ценам на нефть

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом объяснил, что для Украины действительно положительными являются новости о возможном снижении цены на нефть и нефтепродукты.

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По словам Гетмана, это, пожалуй, наиболее положительная новость от прихода Дональда Трампа с его легендарным лозунгом в избирательной кампании: "Drill, baby, drill (Бури, крошка, бури)".

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Поэтому, действительно, все регуляторные барьеры, которые сейчас есть, все ограничения, которые были наложены из-за различных экологических историй, все заповедники, которые там на Аляске и из-за них не могут "откупорить" большие скважины, все это будет открыто. Это совпадает с видением и бизнес-интересами Трампа. И даже если бы это не влияло на мировую экономику, то он бы и дальше принимал похожие решения.

А вот энергетический эксперт Геннадий Рябцев во время разговора с 24 Каналом рассказал, что пока не нужно связывать все с президентом Дональдом Трампом, ведь не он непосредственно добывает нефть.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Здесь все будет зависеть от того, сойдутся ли интересы США и компаний, добывающих нефть, с интересами других экспортеров. Поэтому существуют два фактора, которые могут потянуть цены на нефть как вверх, так и вниз.

Как добавляет Рябцев, существует два сценария, при которых цены на нефть и нефтепродукты могут потянуться как вверх, так и вниз.

Какие страны больше всего добывают нефть

Согласно данным Управления энергетической информации, США производят больше сырой нефти, чем любая другая страна в мире. Известно, что ни одна другая страна не достигла добывающей мощности в 13 миллиона баррелей в день.

В 2023 году добыча сырой нефти в США, учитывая конденсат, составляла в среднем 12,9 миллиона баррелей в день.

В 2019 году этот показатель составлял 12,3 миллиона баррелей в день, что делает 2023 год наиболее прибыльным в добыче нефти.

В то же время государственная компания Саудовской Аравии "Saudi Aramco" отказалась от планов увеличить производственную мощность до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года.

Обратите внимание! Декабрь 2023 года стал рекордно высоким месяцем в установлении среднемесячной добычи сырой нефти в США на уровне более 13,3 миллиона баррелей в день.

В то же время в прошлом году в топ 10 стран-производителей на рынке нефти вошли Канада, Ирак, Китай, Иран, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

Какое влияние Саудовской Аравии, ОПЕК и Китая

Одним из факторов влияния на рост цен на нефть Рябцев называет экономический рост Китая:

если экономика Китая будет расти и страна месяц за месяцем будет увеличивать объем покупки нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке, а именно эта страна является одной из ключевых потребителей сырья в мире, то это будет способствовать росту цен на нефть. Спрос возрастет и на этом фоне спекулянты на биржах будут поднимать котировки – где-то до 80 долларов за баррель.

В то же время фактор, который может стимулировать цену падать, является намерение Саудовской Аравии выйти из соглашения ОПЕК и увеличить объем добычи нефти.

В соответствии с этим американские компании также могут присоединиться к такому тренду. Кроме того, им Трамп пообещал снятие любых ограничений на деятельность.

То есть саудовцы, понимая, что увеличение производства все равно снизит котировки, но благодаря тому, что в их стране самая низкая себестоимость добычи, могут пойти на увеличения производства для того, чтобы продать больше нефти, и в результате больших объемов продаж наполнить бюджет,

– объясняет Рябцев.

Важно! Если саудовцы и американцы начнут добывать больше нефти и экспортировать ее, то это может снизить котировки. Впрочем, пока неизвестно на сколько они могут упасть, ведь все будет зависеть от объемов, на которые возрастет предложение.

Сможет ли Россия вести войну со стоимостью на нефть в 40 долларов

Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка в сентябре 2024 года Трамп заявил, что Путин может вести войну при стоимости нефти 100 долларов за баррель. Однако при цене в 40 долларов – это невозможно.

Поэтому, по словам Геннадия Рябцева, российский бюджет не выдержит котировки даже на уровне ниже 50 долларов за баррель, ведь себестоимость добычи нефти в России составляет где-то не более 50 долларов.

Продажа нефти ниже 50 долларов для российских компаний будет означать бесприбыльность. В то же время эта прибыль может быть минимальной из-за того, что они могут уменьшить добычу на труднодобываемых месторождениях, зато поднять ее на легкодобываемых. А их в России мало,

– отмечает энергетический эксперт.

Однако разговаривать о таком существенном снижении пока нет смысла. Во-первых, такая ситуация может произойти только со следующего года, а во-вторых, пока непонятно, каким именно будет этот процесс.

Если процесс снижения стоимости на нефть будет длительным, например 50 долларов за баррель в течение года, вот тогда можно будет говорить о существенных потерях для российской экономики.

Если же котировки продержатся месяц на уровне 40 долларов, а дальше начнут расти до 60 долларов, то это не повлияет на возможности России продолжать войну против Украины.

Как рассказывает Гетман, сейчас цена на нефть Brent колеблется в пределах 70 долларов, а цена российской марки Uraus, на которые наложены дополнительные станции, колеблется около 60 долларов за баррель.

И это уже неприятная ситуация для России, потому что ей комфортная цена нефть в пределах 100 – 130 долларов за баррель. Поэтому если Трамп реализует все свои планы, то, по сути, куда будет двигаться цена, будет зависеть не от России, а от второго поставщика нефти в мире – Саудовской Аравии,

– добавляет экономист Гетман.

Гетман, как и Рябцев, видит два сценария для развития ситуации:

Саудовская Аравия вместе со своими коллегами по ОПЕК могут решить сокращать добычу нефти, тогда цена удержится, но при этом они будут терять свои рынки. С другой стороны саудиты могут не захотеть уменьшать добычу, а потому могут "побороться" с американцами за рынки. Поэтому они будут готовы пойти на снижение цены.

Тогда саудиты откупорят свои "вентили", и в следующем году мы получаем борьбу "титанов" нефтяной отрасли, которые будут бороться за рынок. А затем цена будет лететь вниз. Вот в таком сценарии мы действительно выходим на уровень 50 – 40 долларов, где 40 долларов – цена за российскую нефть Urals,

– дополняет господин Олег.

Такими темпами наполнение российского бюджета для военных расходов прекратится. И это наиболее позитивное развитие для Украины, ведь если нечем платить людям, то нечем воевать.

Важно! В случае уменьшения цены на нефть до 40 долларов в России будет выбор: или срезать все общие расходы на образование, здравоохранение и т.д., или прекратить частично или полностью военные действия против Украины.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

В декабре 2022 года страны Евросоюза договорились установить предельную цену на российскую нефть морского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. В то же время по состоянию на 2024 год средняя экспортная цена на российскую нефть составляет более 60 долларов.

Согласно августовскому Russian Oil Tracker от KSE Institute, в июле 2024 года доходы России от экспорта нефти выросли до 17,1 миллиарда долларов благодаря более высоким ценам на нефть и нефтепродукты.

благодаря более высоким ценам на нефть и нефтепродукты. В то же время недостаточное соблюдение ценовых ограничений на нефть позволило России получить в июле 11,1 миллиарда долларов от продажи сырой нефти и 6 миллиардов долларов от экспорта нефтепродуктов.

В июле 2024 цена Urals FOB Приморск и Новороссийск выросла на 4,3 доллара и 4,5 доллара за баррель – до 72 долларов, тогда как цена ESPO FOB Козьмино выросла на 1,3 доллара – до 78 долларов за баррель.

тогда как цена ESPO FOB Козьмино выросла на 1,3 доллара – Известно, что Россия полагается на собственный теневой флот, чтобы обойти санкций по ограничениям цены на нефть. Поэтому 90% сырой нефти страна транспортирует именно этими судами.

Согласно информации от KSE Institute, в июле этого года 198 танкеров российского теневого флота вышли из российских портов. Из них 4 судна были привлечены к перекачке нефти с судна на судно (STS).