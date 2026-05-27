От российской нефти частично отказывается один из крупнейших ее покупателей
Турция – третий крупнейший по объему импортер российской нефти в мире после Индии и Китая. Однако уже в мае страна планирует сократить закупки Urals из портов Балтийского и Черного морей до самого низкого уровня за почти полтора года.
Почему Турция отказывается от Urals
В последний месяц весны суточный импорт составит в среднем 161 тысячу баррелей, тогда как еще в январе – апреле он был около 189 тысяч баррелей, а в мае 2025 года – аж 302 тысячи баррелей. Детали сообщает Reuters со ссылкой на Kpler.
Среди причин называют рост мировых цен на нефть после блокады судоходства в Ормузском проливе из-за войны в Иране.
Турция привыкла получать российскую нефть со значительной скидкой. Они не были готовы покупать эту марку по таким высоким ценам,
– сказал журналистам трейдер одной из крупных западных компаний.
В то же время два других источника объясняют ситуацию ростом спроса в Азии, в частности в Индии, из-за чего на рынке якобы не было много товара. Как результат – морской экспорт российской нефти Urals в Турцию может упасть до самого низкого уровня как минимум с января 2025 года.
Правда, это сокращение компенсируют увеличением турецкого импорта CPC Blend из Каспийского региона. В зависимости от конкретной партии такое сырье происходит или из страны-агрессора, или из Казахстана.
Интересно! Турция также является крупнейшим в Средиземноморье импортером российской нефти, которую транспортируют морем. Преимущественно страна закупает сорт Urals и лишь изредка – другие марки сырья.
Как Россия зарабатывает на нефти сейчас
Сейчас марка Urals торгуется вблизи 100 долларов за баррель, постепенно приближаясь к мировым эталонным ценам. Одной из причин стало сокращение поставок из Персидского залива.
В отличие от Турции, на фоне энергетического кризиса Китай и Индия резко увеличили закупки российской нефти – обе страны обеспечивают себе по 1,6 миллиона баррелей в сутки.
Подорожание сырья частично помогло России заработать больше денег, но этого до сих пор недостаточно для покрытия бюджетного дефицита Кремля в ближайшей перспективе.