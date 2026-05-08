Как выросла цена нефти из-за нарушения перемирия между Ираном и США

Цены на нефть растут. Этому способствовало возобновление боевых действий между Ираном и США. Ведь такая ситуация указывает на снижение вероятности, что Ормузский пролив откроется в ближайшее время.

Что влияет на стоимость нефти сейчас?

Эти события радикально изменили тенденции, царившие на рынке, сообщает Reuters.

Ведь США и Иран в течение определенного времени готовились к заключению мирного соглашения. Об этом свидетельствует обмен предложениями между этими странами, который состоялся ранее. Фактически, основным вопросом, который надо решить, оставалась – ядерная программа Ирана.

Рынок находится на грани полного краха. Ценообразование больше не основывается на прагматическом толковании траектории войны или физических реалий в Ормузском проливе,

– сообщает основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари.

Толчком для цен стало именно заявление Ирана, что США нарушили режим прекращения огня, который длился в течение почти месяца. А вот американское правительство назвало эту атаку возмездием. Ведь в четверг были обстреляны суда ВМС США, идущие через Ормуз.

Сколько стоит нефть 8 мая 2026 года?

По данным издания Trading Economics, сегодня цена нефти, в зависимости от марки такова:

Нефть марки Brent сегодня имеет цену – 100,67 доллара за баррель.

Американская нефть WTI стоит – 95,09 доллара за баррель.

Российская Urals – 92,56 доллара за баррель

