Как выросла цена нефти из-за нарушения перемирия между Ираном и США
Цены на нефть растут. Этому способствовало возобновление боевых действий между Ираном и США. Ведь такая ситуация указывает на снижение вероятности, что Ормузский пролив откроется в ближайшее время.
Что влияет на стоимость нефти сейчас?
Эти события радикально изменили тенденции, царившие на рынке, сообщает Reuters.
Ведь США и Иран в течение определенного времени готовились к заключению мирного соглашения. Об этом свидетельствует обмен предложениями между этими странами, который состоялся ранее. Фактически, основным вопросом, который надо решить, оставалась – ядерная программа Ирана.
Рынок находится на грани полного краха. Ценообразование больше не основывается на прагматическом толковании траектории войны или физических реалий в Ормузском проливе,
– сообщает основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари.
Толчком для цен стало именно заявление Ирана, что США нарушили режим прекращения огня, который длился в течение почти месяца. А вот американское правительство назвало эту атаку возмездием. Ведь в четверг были обстреляны суда ВМС США, идущие через Ормуз.
Сколько стоит нефть 8 мая 2026 года?
По данным издания Trading Economics, сегодня цена нефти, в зависимости от марки такова:
- Нефть марки Brent сегодня имеет цену – 100,67 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI стоит – 95,09 доллара за баррель.
- Российская Urals – 92,56 доллара за баррель
Что происходит между Ираном и США сейчас?
По словам Ирана, США атаковали иранский нефтяной танкер. Также под удар попали некоторые гражданские районы, в частности, на материке
Перестрелка произошла именно тогда, когда США ждали ответа Ирана. Напомним, американские чиновники накануне передали мирное предложение Тегерану. Иран пообещал его рассмотреть.
Нужно понимать, что Ормузский пролив это чрезвычайно важный путь. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и газа. Соответственно, чем дольше Ормуз закрыт, тем больше усиливается кризис на рынке.