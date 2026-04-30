Цена нефти достигла четырехлетнего максимума: ситуация на Ближнем Востоке осложняется
Стоимость нефти продолжает расти. Этому, в частности, способствует увеличение опасений относительно возможной эскалации конфликта между Ираном и США.
Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость нефти сейчас?
Ормузский пролив остается закрытым. Из-за этого растут опасения, что перебои с поставками будут ощутимы и в дальнейшем, сообщает Reuters.
Читайте также ОПЕК+ может изменить квоты на добычу нефти, после выхода ОАЭ
Нужно понимать, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает общий кризис. К тому же из-за него подпитывается инфляция. Соответственно, сейчас растут риски мирового экономического спада.
На опасения относительно эскалации повлияла информация о возможном намерении США осуществить повторные удары по Ирану. Таким образом Трамп стремится "дожать" Тегеран в вопросе ядерного оружия.
Сейчас переговоры между Ираном и США "в тупике". Оба государства не готовы на уступки:
- США хотят, чтобы Иран отказался от разработки ядерного оружия.
- А вот Тегеран хочет частичный контроль над Ормузом и репарации.
Заметим, продолжается блокада с обеих сторон. Иран полностью перекрыл Ормузский пролив. А вот США блокируют исключительно иранские порты.
В ближайшей перспективе участники рынка остаются сосредоточенными на динамике конфликта между США и Ираном и риска длительного закрытия Ормузского пролива. Это внимание пока перевешивает долгосрочные последствия потенциального уменьшения влияния ОПЕК+ после выхода ОАЭ из картеля,
– отметил старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.
Сколько стоит нефть сейчас?
Сейчас стоимость нефти, как свидетельствуют данные Trading Economics, фиксируется на таких уровнях:
- Нефть марки Brent сейчас имеет цену – 110,16 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 107,16 доллара за баррель.
- Российская Urals – 116,06 доллара за баррель.
Интересно! С начала 2026, стоимость Brent выросла более чем в 2 раза. А WTI подорожала почти 90%.
Как на нефтяной рынок влияет решение ОАЭ покинуть ОПЕК?
ОАЭ выходит из ОПЕК с 1 мая. Пока ОПЕК не ощущает последствия этого решения. Более того, организация планирует увеличить квоты на добычу нефти ориентировочно на 188 000 баррелей в день. Заседание по этому вопросу состоится в воскресенье.
Сейчас аналитики предполагают, что решение ОАЭ покинуть ОПЕК может нанести удар по возможности группы контролировать цены на нефть, как это было раньше. Однако основным фактором влияния на нефтяной рынок все же остается – закрытие Ормуза.