Цена нефти достигла четырехлетнего максимума: ситуация на Ближнем Востоке осложняется

Стоимость нефти продолжает расти. Этому, в частности, способствует увеличение опасений относительно возможной эскалации конфликта между Ираном и США.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость нефти сейчас?

Ормузский пролив остается закрытым. Из-за этого растут опасения, что перебои с поставками будут ощутимы и в дальнейшем, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает общий кризис. К тому же из-за него подпитывается инфляция. Соответственно, сейчас растут риски мирового экономического спада.

На опасения относительно эскалации повлияла информация о возможном намерении США осуществить повторные удары по Ирану. Таким образом Трамп стремится "дожать" Тегеран в вопросе ядерного оружия.

Сейчас переговоры между Ираном и США "в тупике". Оба государства не готовы на уступки:

США хотят, чтобы Иран отказался от разработки ядерного оружия.

А вот Тегеран хочет частичный контроль над Ормузом и репарации.

Заметим, продолжается блокада с обеих сторон. Иран полностью перекрыл Ормузский пролив. А вот США блокируют исключительно иранские порты.

В ближайшей перспективе участники рынка остаются сосредоточенными на динамике конфликта между США и Ираном и риска длительного закрытия Ормузского пролива. Это внимание пока перевешивает долгосрочные последствия потенциального уменьшения влияния ОПЕК+ после выхода ОАЭ из картеля,

– отметил старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.

Сколько стоит нефть сейчас?

Сейчас стоимость нефти, как свидетельствуют данные Trading Economics, фиксируется на таких уровнях:

Нефть марки Brent сейчас имеет цену – 110,16 доллара за баррель.

сейчас имеет цену – 110,16 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 107,16 доллара за баррель.

– 107,16 доллара за баррель. Российская Urals – 116,06 доллара за баррель.

Интересно! С начала 2026, стоимость Brent выросла более чем в 2 раза. А WTI подорожала почти 90%.

