США ударили по Ирану: как это влияет на цену нефти

Нефть начала лететь вверх. Это стало следствием того, что США ударили по Ирану. Ведь атака показала, что мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном пока невозможно.

Как на рынок нефти повлияла атака США на Иран?

Атака США еще раз подчеркнула, что пока Ормузский пролив будет оставаться закрытым, сообщает Reuters.

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры между США и Ираном продлятся несколько дней. Эти слова прозвучали до того, как американские силы ударили по иранской территории, сообщает Reuters.

Удары произошли, когда главный переговорщик Ирана и его министр иностранных дел находились в Дохе для переговоров с премьер-министром Катара по возможной сделки с США, которая должна была бы прекратить трехмесячную войну,

– сообщает издание.

Интересно, что перед атакой, и Вашингтон, и Тегеран говорили, что им удалось достичь процесса в переговорах. В частности, продолжалась разработка специального меморандума. Благодаря ему, должна была бы остановиться война. К тому же этот меморандум предусматривал 60 дней работы для достижения окончательного соглашения.

Обратите внимание! В понедельник стоимость нефти ощутимо снизилась. Она упала из-за того, что на рынке усиливались надежды, что мирное соглашение между США и Ираном таки будет заключено.

Какие цены на нефть 26 мая 2026 года?

По данным издания Trading Economics, цены на нефть сегодня такие:

Нефть марки Brent стоит 99,22 доллара за баррель.

WTI – 92,65 доллара за баррель.

Urals – 96,32 доллара за баррель.

Какая ситуация в Ормузском проливе сейчас?