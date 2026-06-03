Цены на нефть летят вверх из-за новых атак США и Ирана

Напряжение на Ближнем Востоке растет. Ситуация обостряется на фоне того, что США и Иран осуществили новые удары. Причем, иранские силы атаковали соседние страны.

Почему растет цена нефти?

Стало известно, что Иран обстрелял ракетами Кувейт и Бахрейн, сообщает Reuters.

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Заметим, это произошло на фоне того, что дипломатические переговоры между Ираном и США демонстрировали прогресс. То есть вероятность заключения мирного соглашения росла.

Известно, что иранские баллистические ракеты не смогли поразить цели в Кувейте и Бахрейне. В то же время американские военные осуществили серию ответных ударов. США атаковали иранский остров Кешм.

Задержка переговоров между США и Ираном и предупреждения МЭА о критически низких уровнях запасов в мире добавляют уровни повышения премии за риск в базовых ценах,

– отметил старший аналитик по вопросам нефти в LSEG Эмрил Джамиль.

МЭА еще 2 июня объявило о том, что глобальные запасы нефти могут критически упасть. Такая ситуация, в частности, будет следствием значительного спроса летом.

Важно! Запасы сырой нефти в США упали. Они снизились за прошедшую неделю на 6,8 миллиона баррелей.

Сколько стоит баррель нефти 3 июня 2026 года?

Стоимость нефти зависит от марки. Как сообщает издание Trading Economics, сегодня расценки следующие:

стоимость нефти марки Brent – 98,25 доллара за баррель.

– 98,25 доллара за баррель. WTI – 96,09 доллара за баррель.

– 96,09 доллара за баррель. Urals – 86,94 доллара за баррель.

Что происходило на Ближнем Востоке накануне?