Цены на нефть могут упасть до рекордно низкого уровня из-за остановки войны на Ближнем Востоке

Несмотря на снижение, цены на нефть остаются на довольно высоком уровне. Этому способствует беспокойство, что поставки через Ормузский пролив не будут налажены.

Что влияет на стоимость нефти 10 апреля 2026 года?

Несмотря на заключение мирного соглашения, боевые действия продолжаются. Известно, что обстрелы осуществляли как Израиль и США, так и Иран, сообщает Reuters.

Ключевым вопросом для рынка нефти является то, возобновится ли движение судов через Ормузский пролив. Пока нет никаких признаков этого. Если поставки нефти из Персидского залива останутся заблокированными, цены на нефть, вероятно, снова вырастут,

– указывают аналитики Commerzbank.

Стало известно о прохождении судов через Ормузский пролив в течение последних суток. Однако, как показывают данные отслеживания, большинство из них связано с Ираном.

Важно! Сейчас рано говорить об урегулировании ситуации на нефтяном рынке. Ведь поставки до сих пор не восстановлены.

Заметим, стабилизации цен на рынке нефти способствовало то, что инвесторы сбалансировали снижение добычи в Саудовской Аравии. Напомним, сейчас там осложненная ситуация. Дело в том, что в Саудовской Аравии сократили производственные мощности именно из-за нападений на энергетические объекты.

Государственное информационное агентство SPA сообщило в четверг, что нападения на энергетические объекты Саудовской Аравии сократили производственные мощности королевства примерно на 600 000 баррелей в день и уменьшили пропускную способность его трубопровода Восток-Запад примерно на 700 000 баррелей в сутки,

– указывает издание.

Какая цена за баррель нефти сейчас?

Как сообщает издание Trading Economics, стоимость нефти сегодня, в зависимости от марки такова:

Нефть марки Brent стоит – 96,04 доллара за баррель.

стоит – 96,04 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 98,52 доллара за баррель.

– 98,52 доллара за баррель. Российская Urals – 121,78 доллара за баррель.

Какая ситуация складывается на Ближнем Востоке?